Наболело: «Жили бедно, он воровал деньги»

Мне было 20 лет, я еще была не замужем. Однажды прилегла днем отдохнуть (жила с родителями). Только стала засыпать, как вдруг кто-то сел на диван у ног (дома никого не было, родители были на работе). Открыла глаза, сидит женщина, совершенно голая, спиной ко мне, волосы темные, прическа каре.

Я сначала подумала, откуда она, страха не было. Я лежала на спине. Потом эта женщина перебралась ко мне со стороны стены, прижалась к моему боку — и давай очень горячим шепотом что-то шептать мне. Но я ничего не могла разобрать. И тут я по-настоящему испугалась. Тело мое сковало так, что не могла пошевелиться, сон сразу испарился, могла только смотреть и думать. А она все шепчет и шепчет, а я не могу пошевелиться, посмотреть, что это. И тут я давай кричать: а…а…а…, но голоса своего не слышала.

Меня еще больше страх охватил, просто паника. Кричу, а оно или она шепчет, и чувствую ее тело около моего бока. Боже, что я испытала, это был не страх, это был ужас. И все-таки смогла своим сознанием и силой преодолеть эту скованность, оттолкнула это, не знаю, как его назвать. Вскочила с дивана, убежала на кухню, меня так трясло от страха, зуб на зуб не попадал.

Потом папа пришел на обед (он недалеко от дома работал), увидел мой облик, испугался, стал спрашивать, что со мной. Я, конечно, постеснялась ему рассказывать это, сослалась на головную боль.

У родителей была соседка, верующая в Бога, я к ней сходила спросить, что это было. Она сказала, что это судьба к тебе приходила, в этом году замуж выйдешь. Но судьба плохая, бедно будешь жить, потому и голая приходила. Но потом забыла про этот случай. И действительно встретила, как мне казалось, хорошего парня, в том же году мы и поженились. А он стал алкоголиком, я с ним мучилась, пока дети не выросли.

Действительно, жили бедно, он воровал деньги, продукты, вещи продавал и пропивал. Дети выросли, и я развелась с ним, жизнь, считай, потеряна. Вот такое предсказание мне было от Бога, а я не прислушалась к этому и здорово поплатилась.