Наболело: «Стала встречаться попеременно с тремя»

Мне надо три-четыре раза за день, пусть быстро, но качественно, а муж у меня может раз, но долго и медленно. Долго терпела, сама удовлетворялась в ванной, но это не то. За десять лет любовь поистлела, да и надоел махровый эгоизм мужа.

Двое детей у нас, и мы решили и договорились, что дети живут в трешке с бабушкой и дедушкой, а мы там же по 15 дней каждый, слава богу, с квартирами у нас нормально, каждый заработал по студии, а другие 15 дней своей вольной жизнью.

Честно, как заново родилась, я не шлюха и стала искать среди знакомых и через инет знакомства, но без близости. Оскорблений наслушалась после отказа с первой встречи много, а потом повстречала как-то за один месяц трех мужчин, к которым меня потянуло одинаково, и как-то так произошло, что стала я с ними встречаться попеременно, самой дико сначала было, а потом оказалось, что они между собой знакомы и искали женщину одну на всех.

Я пока не решила, думаю, поживу месяца три и отвечу, пока не знаю, что, но то, что я испытываю с каждым из них, не сравнить (правда, мне и сравнивать только с мужем-улиткой), каждый из них по-своему хорош и, главное для меня, не эгоист махровый, а в разумных пределах. Страшно немного, но больше ведь лучше, чем меньше, правда, есть еще вопрос их верности, надо поднять для ясности, и, вообще, много чего есть обговорить. Секс, конечно, важен, но ведь еще есть быт, и мои дети, и муж, с которым я не в разводе, короче, все еще в тумане, но розовом, чего и вам желаю, девочки, всем!