Наболело: «На коленях ползал — прости»

Прожила почти 40 лет, никого не любила, одни увлечения. Сын у меня взрослый. И вот поехала я с сыном в магазин, около магазина стоит автомобиль, из него выходит парень лет 27 и говорит сыну: познакомьте с девчонкой, то бишь со мной. Я просто обалдела.

Дальше год он меня обхаживал, хотя на тот момент я была замужем, и все-таки он добился своего — у него фамилия Быков. И дальше все как во сне. Стали вместе жить, секс был чумовой, нам было все равно, где этим заниматься, мы каждую секунду хотели друг друга, но один раз мы поссорились, и он ушел. Как потом узнала, друг познакомил его со своей сестрой, и мы расстались.

Вы себе не представляете, как мне было тяжело, только тогда я поняла, что первый раз полюбила. Прошло полгода, он женился — и началось. Стал приезжать просить прощения, стоять под окном ночами, даже жена его за ним приезжала, но он ее выгнал, на коленях ползал: прости. А я не смогла, сказала, что любви не было, была страсть. Наврала. Любила, люблю и буду любить только его.

Сейчас мне уже 50 лет. Я замужем, у меня очень хороший муж-офицер, моложе меня на 17 лет, живём хорошо уже семь лет, а в сердце, как заноза, живёт тот. Наверное, правду говорят, что настоящая любовь бывает только раз. Но я всё равно счастлива, что испытала это чувство!