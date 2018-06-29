«Измена — это не про секс, это жажда приключений»

Понимание причин мужской измены и умение грамотно влиять на них поможет многим из вас построить надежные отношения с любимым мужчиной или наладить уже существующие. В этой статье психолог Игорь Савин постарался объяснить, почему мужчины изменяют своим женщинам, женам и что ты можешь сделать, чтобы не допустить предательства.

Почему мужчины изменяют? Я знаю, что этот вопрос интересует многих женщин. В основном он интересует тех женщин, которым нужны серьезные и долгосрочные отношения с любимым, тех, которые придерживаются семейных ценностей и считают измену непростительным поступком. И это понятно, ведь для нормальных отношений преданность и доверие партнеров друг другу имеют большое значение. А измена — это всегда боль, страдания и унижение, и ее порой очень сложно пережить. Поэтому женщин не просто волнует вопрос мужской измены — они хотят знать, как его можно решить.

Стоит признать, что их беспокойство вполне оправданно еще и тем, что, к большому сожалению, институт семьи сегодня переживает не лучшие времена. А когда в семье появился хоть малюсенький намек на проблемы и разногласия, как правило, вокруг собираются толпы неравнодушных альтруистов, отчаянно жаждущих непременно оказать помощь и поддержку. Начиная от свекрови или подруги, которые ведут задушевные беседы и дают различные советы типа «Жена — шея» или «Сделай вид, что у тебя на работе роман», до религиозных деятелей, проповедующих: «Возлюби ближнего как себя». Есть и другие врачеватели — экстрасенсы. Эти будут годами снимать с изменщика или гулящей жены «порчи» и «привороты».

По сути, докопаться до правды всегда проще, чем кажется, особенно женщине, суть в другом. Измена всего лишь обратная связь, которую дает мужчина. Другое дело, что с этим посылом делать…

Прежде всего любую измену можно предотвратить, это совершенно точно, даже не спорь! За подобными поступками всегда прячется гора причин, о которых в семьях почему-то принято молчать. Да, так и есть, мы привыкли копить все в себе, не решаемся сесть и обсудить проблему. Максимум, на что мы способны, — это намеки! Поэтому, прежде чем переступить черту, муж сотни раз предупреждает, что измена не за горами! Но, чтобы это понять, нужно наблюдать, слышать и понимать мужчин.

Для начала запомни, что всех мужчин нельзя грести под одну гребенку. Да, без сомнения, есть классные методы, которые учат всегда оставаться единственной и неповторимой, но действуют они только на один тип парней.

Также стоит брать в расчет и тот факт, что, в конце концов, не все изменяют своим женщинам из-за непреложных убеждений, несмотря на полигамность мужской натуры. Таких, к сожалению, мало, но они есть.

Каждого мужчину так или иначе на порочную активность мотивируют различные жизненные принципы. Одними движет жажда приключений и наслаждений, другим важна статусность покорившейся им женщины, третьим — ощущение власти над партнершей, четвертым нужны нежность и забота, пятые повышают свою самооценку, коллекционируя сексуальные победы. Есть и такие, которым хочется, но колется, и такие, у которых вечная осень жизни — депрессия. Но последние, как правило, менее интересны женщинам, и в вопросах измен такие мужчины чаще всего оказываются страдающей стороной.

А теперь самое важное: если ты научишься понимать, что необходимо именно твоему мужчине, соответственно, сможешь не только легко читать между строк, но и четко понимать, что нужно дать любимому для полного счастья.

Где же я ошиблась?

Милый, сегодня ты спишь на диване!

Расскажу интересный факт, который красноречиво описывает значимость секса в жизни всех здоровых мужчин в мире. Психологи провели исследование, которое показало, что трудные бытовые условия, голод, холод, жажда и даже страх смерти, с которыми сталкиваются мужчины на войне, ничто по сравнению с отсутствием секса! Понимаете? А теперь, внимание: по истечении двух месяцев любая половозрелая женщина для мужчины — самый вожделенный объект и королева красоты. Ну и как тебе это?

Надеюсь, уже по умолчанию у тебя в голове сейчас родилась мысль, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя воспитывать мужчину отказом от постели.

Ну что, давай по-быстрому и спать?

Сексуальная неудовлетворенность мужчины — это начало беды! Она может быть связана не только с отсутствием разнообразия в сексе, но и с недостаточным его количеством и низким качеством. Также на сексуальной неудовлетворенности может сказаться простота сексуальных отношений, без, так сказать, воплощений разного рода сексуальных фантазий, которые есть абсолютно у каждого мужчины. Это своего рода изюминка в сексе, которая влияет на его качество. Она обязательно должна присутствовать в отношениях между мужчиной и женщиной, чтобы им было интересно друг с другом и чтобы их друг к другу тянуло. Поэтому если секса в жизни мужчины мало или он недостаточно качественный, его вполне может потянуть налево.

А можно я досмотрю сериал, а потом выслушаю, что там у тебя стряслось?

Секс сексом, но нельзя забывать и про духовную близость. Каждый мужчина хочет видеть рядом прежде всего человека, близкого человека, на которого можно положиться, который интересуется его жизнью, проблемами, победами. И, что самое главное, демонстрирует свое уважение и восхищение. Ничто так не мотивирует мужчину на свершения, как женщина, которая в него верит. Не забывай включать мудрость, пока он не нашел вдохновение в ком-то другом.

Я тебя недостойна…

Безусловно, низкая самооценка неухоженная внешность, уныние, нехватка времени, отсутствие интересов влияют на разлад в семье, независимо от типа или темперамента партнера. Не секрет, что мужчины изменяют женщинам, которые не любят или не уважают сами себя. Если женщина ценит себя только на словах, а в глубине души с этим не согласна, то это не срабатывает, настоящее состояние считывается партнером на физическом, интуитивном уровне.

Конечно, идеальных мужчин не существует, но женщины от природы более гибкие натуры, и поэтому в твоих силах сделать так, чтобы личная жизнь не омрачалась словами «измена», «соперница», «развод и девичья фамилия». Можно, конечно, оставить все как есть и не решать эту проблему. Ежедневно чувствовать себя униженной и оскорбленной, слышать соседский смех в спину, видеть несчастные глаза своих детей или свои собственные, в зеркале. Жизнь одна, и, какой она будет — счастливой или нет, решать только тебе! Выбор есть всегда!

А пока определяешь для себя верный путь, смотри отрывок из фильма «Другая женщина», который точно поднимет настроение.