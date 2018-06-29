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Как понравиться любой девушке
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Как понравиться любой девушке 

Рамблер 7 часов назад
Лето — самое подходящее время для активного общения и новых знакомств. Но просто подойти к понравившейся девушке и познакомиться с ней под силу не каждому, и вот несколько советов, которые помогут это сделать.
1. Займитесь собственной жизнью. Независимой и амбициозной современной девушке вряд ли понравится молодой человек, у которого нет интересов и целей. Кстати, любимое хобби и настоящая мужская компания — замечательный способ провести время, если свидание отложилось.
2. Начните дружеский разговор. Девушка определённо не захочет сближаться с вами, если она ничего о вас не знает. Попробуйте найти то, что серьёзно увлекает вас обоих, тогда совместный досуг будет в разы интереснее.
3. Станьте лучше. Изучите свой характер и подумайте, что можно усовершенствовать в себе. Такие преобразования будут полезны не только для отношений, но и для самого себя. Научитесь чему-нибудь новому, освойте новую для себя область и поразите знакомую навыками.
4. Наблюдайте. Не пытайтесь флиртовать, если вы состоите в отношениях или знаете, что у девушки есть бойфренд. Обязательно следите за поведением избранницы: язык тела позволит вам узнать куда больше, чем слова.
Женский форум3
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