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«Дарил бывшей мои вещи»: истории о мужской жадности
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«Дарил бывшей мои вещи»: истории о мужской жадности 

Bigpicture.ru 8 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Блогер под ником Настасья Филипповна спросила у своих подписчиц в твиттере, как часто они сталкиваются с мужчинами, которые требуют с них деньги. Тема оказалась настолько злободневной, что меньше чем за сутки набралось несколько сотен историй.
Началось все вот с такого поста, в котором Настасья призвала девушек к откровенному разговору.
И понеслась…
Вероятно, поклонник обладал неплохими аналитическими способностями. Хотя на что он рассчитывал, если изначально готовился ко дню выставления счета?
Кстати, под каждой такой историей собрались одобряющие и не очень одобряющие комментаторы. Если одни сопереживают девушкам, то другие считают, что мужчины ведут себя правильно и на свиданиях (или в отношениях) платить ни за кого не надо.
Ну а мы возвращаемся к историям из жизни богачей.
Переходим от первых свиданий к крепким продолжительным отношениям. Кстати, психологи говорят, что любой треш в отношениях совсем не треш, если это обоих устраивает и никто не уходит, громко хлопнув дверью. Норма — понятие относительное.
Своими увлекательными историями поделились и мужчины. У них, разумеется, имеется свой взгляд на подобные ситуации.
И немного шуточек!
Так кто должен платить в кафе на первом, втором, 135-м свидании? Черт его знает, такие дела лучше обговаривать на берегу. Да и может ли пара, которая не в состоянии разобраться, кому платить за кофе, вместе плыть по жизни на прекрасной лодке под названием «любовь»?
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