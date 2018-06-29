«Дарил бывшей мои вещи»: истории о мужской жадности

Блогер под ником Настасья Филипповна спросила у своих подписчиц в твиттере, как часто они сталкиваются с мужчинами, которые требуют с них деньги. Тема оказалась настолько злободневной, что меньше чем за сутки набралось несколько сотен историй.

девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе— Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г. Началось все вот с такого поста, в котором Настасья призвала девушек к откровенному разговору.

Подруга (бывшая, лол) вышла замуж за чувака, которому регулярно давала на бенз. Как-то подарила ему баблишка, не знаю точно сколько,3-5 к, говорит, типа с деньгами не оч, это тебе и на др и на 23 февраля (они там рядом). Он такой:«мне на сабы не хватает, давай это как будто только на др»— Хайрулина (@Dinarniya) 28 июня 2018 г. И понеслась…

Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвёл меня к дверям Макдака, спросил: «Справишься?» и пошёл курить. — Малина (@Nomoremarmalade) 28 июня 2018 г.

был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусняхи, приглашал на концерты и все в таком роде. после моего отказа он выставил мне счет ЗА ВСЕ, что потратил на меня за год, даже жвачки и кофе (вел список)🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.

учитывал изменения курса валют, если покупка была в долларах (ездили вместе с компанией на фест в Германию) и требовал отдавать строго по курсу в день перевода (проверял каждый день), это были самые дорогие три хот-дога в моей жизни— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.

Вероятно, поклонник обладал неплохими аналитическими способностями. Хотя на что он рассчитывал, если изначально готовился ко дню выставления счета?

Девочки, раздевайтесь, мажоров подвезли!— кошка (@koshka__boss) 28 июня 2018 г. Кстати, под каждой такой историей собрались одобряющие и не очень одобряющие комментаторы. Если одни сопереживают девушкам, то другие считают, что мужчины ведут себя правильно и на свиданиях (или в отношениях) платить ни за кого не надо.

шоб таких историй не было, девочки, надо в самом начале говорить мужикам шо вы не работаете и не собираетесь как минимум в ближайшее время

тогда нищеброды сами отсекаются

и всё хорошо— nushoti (@_nushoti) 28 июня 2018 г.

Меня один чел позвал на ужин, потом оказалось, что не в рестик, а к себе домой. Ещё позже выяснилось, что продукты для ужина «по пути купишь». Ну и приготовить 🤷🏻‍♀️— корпрусный грязекраб (@navyrost) 28 июня 2018 г. Ну а мы возвращаемся к историям из жизни богачей.

А ещё был чел с которым я была в отношениях, дарил своей бывшей мои вещи, которые по его мнению я не ношу. — Настась (@Hella_Good_) 28 июня 2018 г. Переходим от первых свиданий к крепким продолжительным отношениям. Кстати, психологи говорят, что любой треш в отношениях совсем не треш, если это обоих устраивает и никто не уходит, громко хлопнув дверью. Норма — понятие относительное.

Мамка бывшего подарила мне на день Рождения 2к, а он и говорит «ну пусть тогда это и от меня будет»— Lana (@TolstayaLyashka) 28 июня 2018 г.

Весело тут) расскажу тогда про бывшую) в общем моя бывшая решила посидеть с подругами в караоке. Чуть позже звонит типа забери меня, прихожу и мне нагло говорят заплати за нас (их бы было 5). Я немного прифигел, посмотрел на свет, а они на 100к насидели (не волнуйтесь, это в тенге)— Unknown (@NNurbo) 28 июня 2018 г. Своими увлекательными историями поделились и мужчины. У них, разумеется, имеется свой взгляд на подобные ситуации.

Однажды я был альфонсом. Мне был 21 год и денег 0, она разменяла 4й десяток и деньги были. Свозила меня на отдых в подмосковье. Мерзкое ощущение, как будто одно яйцо уже отвалилось, а второе на ниточке прям висит. С тех пор плачу даже за подруг. — Poohmanoff (@poohmanoff) 28 июня 2018 г.

Твое лицо, когда угостил ее кофе pic.twitter.com/GSUHc9qrb5— zero hero (@zero_o_hero) 28 июня 2018 г. И немного шуточек!

Так кто должен платить в кафе на первом, втором, 135-м свидании? Черт его знает, такие дела лучше обговаривать на берегу. Да и может ли пара, которая не в состоянии разобраться, кому платить за кофе, вместе плыть по жизни на прекрасной лодке под названием «любовь»?