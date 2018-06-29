«Дарил бывшей мои вещи»: истории о мужской жадности 

девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе— Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г.
Подруга (бывшая, лол) вышла замуж за чувака, которому регулярно давала на бенз. Как-то подарила ему баблишка, не знаю точно сколько,3-5 к, говорит, типа с деньгами не оч, это тебе и на др и на 23 февраля (они там рядом). Он такой:«мне на сабы не хватает, давай это как будто только на др»— Хайрулина (@Dinarniya) 28 июня 2018 г.
Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвёл меня к дверям Макдака, спросил: «Справишься?» и пошёл курить. — Малина (@Nomoremarmalade) 28 июня 2018 г.
был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусняхи, приглашал на концерты и все в таком роде. после моего отказа он выставил мне счет ЗА ВСЕ, что потратил на меня за год, даже жвачки и кофе (вел список)🤦🏻♀️🤷🏻♀️— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.
учитывал изменения курса валют, если покупка была в долларах (ездили вместе с компанией на фест в Германию) и требовал отдавать строго по курсу в день перевода (проверял каждый день), это были самые дорогие три хот-дога в моей жизни— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.
Девочки, раздевайтесь, мажоров подвезли!— кошка (@koshka__boss) 28 июня 2018 г.
шоб таких историй не было, девочки, надо в самом начале говорить мужикам шо вы не работаете и не собираетесь как минимум в ближайшее время
тогда нищеброды сами отсекаются
и всё хорошо— nushoti (@_nushoti) 28 июня 2018 г.
Меня один чел позвал на ужин, потом оказалось, что не в рестик, а к себе домой. Ещё позже выяснилось, что продукты для ужина «по пути купишь». Ну и приготовить 🤷🏻♀️— корпрусный грязекраб (@navyrost) 28 июня 2018 г.
А ещё был чел с которым я была в отношениях, дарил своей бывшей мои вещи, которые по его мнению я не ношу. — Настась (@Hella_Good_) 28 июня 2018 г.
Мамка бывшего подарила мне на день Рождения 2к, а он и говорит «ну пусть тогда это и от меня будет»— Lana (@TolstayaLyashka) 28 июня 2018 г.
Весело тут) расскажу тогда про бывшую) в общем моя бывшая решила посидеть с подругами в караоке. Чуть позже звонит типа забери меня, прихожу и мне нагло говорят заплати за нас (их бы было 5). Я немного прифигел, посмотрел на свет, а они на 100к насидели (не волнуйтесь, это в тенге)— Unknown (@NNurbo) 28 июня 2018 г.
Однажды я был альфонсом. Мне был 21 год и денег 0, она разменяла 4й десяток и деньги были. Свозила меня на отдых в подмосковье. Мерзкое ощущение, как будто одно яйцо уже отвалилось, а второе на ниточке прям висит. С тех пор плачу даже за подруг. — Poohmanoff (@poohmanoff) 28 июня 2018 г.
Твое лицо, когда угостил ее кофе pic.twitter.com/GSUHc9qrb5— zero hero (@zero_o_hero) 28 июня 2018 г.