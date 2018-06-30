Тест: кем вы были в прошлой жизни

Некоторые люди уверяют, что помнят себя еще до зачатия, утверждение спорное, и проверить его нельзя. Буддисты полагают, что душа каждого человека не раз перерождалась на земле. А закончится этот цикл переождений тогда, когда человек будет готов.

Также есть теория, что некоторые черты личности и неискоренимые привычки обусловлены тем, кем был человек в прошлой жизни. Детали стерлись из памяти, а вот привычки порой просто не искоренить.