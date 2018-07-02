Что делать, если вы сомневаетесь в его чувствах

Мои читатели знают, что я всегда предельно откровенна. Иногда даже слишком. Так что, сегодняшняя колонка — не исключение. Знаете, что для меня самое обидное в отношениях? Это то чувство, когда ты буквально выворачиваешься наизнанку перед любимым человеком, а в ответ получаешь неопределенное «угу», приподнятую бровь или недоуменный взгляд. Такое было у меня. Полагаю, бывало и у вас.

Жутко обидно, когда тебя не ценят. Больно, когда твоя откровенность проходит незамеченной. Чувствуешь себя глупой, использованной, потерявшей достоинство — дополните список сами.

Но знаете, что? Это не делает вашего партнера автоматически плохим, неэмоциональным или толстокожим. Это даже не означает, что он вас не любит. Он просто неспособен расплатиться с вами той же монетой. Его сундуки пусты. Возможно, он поиздержался в предыдущих отношениях. Возможно, так и не накопил нужного эмоционального капитала за свою жизнь. Ясно одно — вы подарили ему всю себя, а ему нечего подарить вам взамен. Просто примите это как данность. Что с этим делать, как с этим жить и продолжать ли эти отношения вообще — решать только вам.

Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания. Мы сейчас говорим не о безответной любви. Мы говорим о ситуации, где оба партнера стремятся к отношениям, но эмоциональность одного не соответствует запросам другого.

Когда мы делимся с кем-то своими чувствами, мы подсознательно ожидаем ответа — некой реакции, равной по эмоциональному заряду нашей. Это то, что мы называем взаимностью.

Взаимность — основа любых отношений. Но это не просто формула, где «я его люблю» равно «он меня тоже». Взаимность многогранна. Она бывает разной. Есть взаимность в жизненных взглядах, когда партнеры разделяют идеалы и моральные принципы друг друга. Есть взаимность физическая, когда люди ведут одинаковых образ жизни и хорошо подходят друг другу по внешним параметрам и эстетическим требованиям — определение параметров красоты, цвет и длина волос, рост, телосложение, интимное строение. И, наконец, существует взаимность духовная. Она затрагивает не только наши главные идеалы — стремление к браку, веру, мировоззрение, отношение к детям — но и способность уважать и разделять чувства друг друга. И, конечно, способность отвечать на чувства партнера, равнозначно и равноценно одаривая его своими эмоциями.

Что бы мы ни говорили, как бы нам не хотелось казаться независимыми и самодостаточными, все мы ищем одобрения. Мы ищем его в зеркале, в партнере, в родителях и даже в читателях. Мы испытываем чувство гордости за свои достижения и за успехи детей. Нам не терпится поделиться в соцсетях хорошей фотографией, историей любви, новым увлечением или кратким отчетом из отпуска. Люди — социальные существа. Нам важно, кто что скажет. И можно сколько угодно «плевать на чужое мнение с высокой колокольни», но людей, которым действительно все равно, не так уж много, и они являются скорее исключением из правил и неким отклонением от нормы.

Откровенность в чувствах интимней, чем секс. Когда мы раздеваемся перед партнером, мы просто снимаем одежду. Когда мы рассказываем ему о своих чувствах, мы обнажаем душу. Сколько человек видели вас по-настоящему обнаженным?

Дискомфорт и дисбаланс в отношениях возникает из-за несоответствия реакции партнера и наших ожиданий. Итак, ваш партнер эмоциональный банкрот, неспособный оплатить выставленный вами счет. Что дальше?

Вы можете уйти. Просто уйти, потому что вы не обязаны жить в кредит, занимая эмоции на стороне. Вы имеете право на ответные чувства здесь и сейчас. Если вам нужна постоянная подзарядка, отношения без взаимных проявлений чувств — не ваш вариант. Партнер, неспособный на взаимную откровенность, может лишь «потратить» ваш изначальный капитал, никак его не приумножив.

Вы можете его «отогреть». И вполне возможно, что у вас это получится. Эмоции можно накапливать. Люди могут научиться доверять друг другу и постепенно открываться навстречу вашему чувству, как цветы раскрываются навстречу солнцу. Если у вас много энергии и любви — дерзайте. Вы можете инвестировать в партнера, и вполне возможно, что ваш проект, в конце концов, окупится.

Вы можете просто любить его, ничего не требуя взамен. Как ребенка, которому вы отдаете всю свою жизнь, осознавая, что он вырастет и уйдет. Вы наполняете его своей любовью, и наслаждаетесь тем фактом, что вам есть, что ему подарить. То же самое может быть применимо к партнеру — это ваш и только ваш выбор. Вы имеете полное право быть не ростовщиком и не инвестором, а меценатом.

Есть люди, которые не умеют выражать свои чувства. Кто-то не умеет говорить комплименты, кто-то не умеет дарить цветы, кто-то теряется от вашей откровенности, не зная, как вести себя под шквалом ваших эмоций. Так бывает. Все люди разные. И вполне возможно, что вы и ваш партнер находитесь на разных стадиях эмоционального развития. Это может измениться (см.пункт 2), а может не измениться никогда.

Важно понимать, что неспособность человека «правильно» отреагировать на вашу откровенность, это его и только его особенность. Я сознательно избегаю слова «проблема». То, что вы открыли свою душу — это ваш выбор. То, что вы не получили в ответ той реакции, которой ждали, не обесценивает вас и ваши чувства. Наоборот, это означает, что вы счастливый, богатый и щедрый человек.

Ваши эмоции — это ваш капитал. И чем больше вы его тратите, тем богаче вы становитесь. Вот такой парадокс. Любовь не надо копить. Ей надо делиться. И если сейчас рядом с вами не тот человек, который способен это оценить, не беда. Сияние вашей любви заметно издалека. Оно обязательно привлечет к вам правильного человека.