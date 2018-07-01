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Как форма губ отражает ваш характер
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Как форма губ отражает ваш характер 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: depositphotos
Физиогномика не дремлет и развеивает стереотипы: пухлые губы вовсе не признак сексуальности, а тонкие — стервозности!
Как определить характер женщины по форме губ 

Средние губы

Вы — образец уравновешенности и здравого подхода к решению любых задач. Вас сложно вывести из себя, зато легко рассмешить: вы смотрите на мир с оптимизмом. Вы уверены в себе, но всегда чутко относитесь к критике, потому что знаете: со стороны часто виднее. Ваша сильная сторона — умение слушать других людей.

Верхняя губа больше нижней

Вы королева драмы. Причем совершенно необязательно вы так остро реагируете на все вокруг. Просто вам нравится быть в центре внимания, и даже небольшой повод воскликнуть: «О боже! Что делать, что делать!» — не упустите ни за что. Это же забавно! При этом в реально сложных ситуациях вы собираетесь и быстро разруливаете все проблемы. Просто вы прирожденная актриса, которой по плечу практически любой образ.

Нижняя губа больше верхней

Ваша истинная страсть — удовольствие, развлечение, фан! Рутина убивает вас, а персональный адочек — работа на конвейере. Вам нужна энергетическая подпитка, новые люди, новые впечатления, без этого вы чахнете. Вам никогда не сидится на месте, ведь мир такой большой, а вы еще столького не увидели! Вы любознательны, открыты всему новому, с вами всегда интересно.

Пухлые губы

Вы созданы, чтобы заботиться о ком-то. В детстве вы таскали еду бездомным котятам, подкармливали соседского Тузика, а в школе отвечали за живой уголок. Если повезло — живой уголок был у вас дома. Такие, как вы, становятся самыми счастливыми матерями, ничуть не тяготящимися повседневными заботами. Ведь что может быть лучше, чем дарить мир своему ребенку и слышать «Мамочка, я тебя люблю!».

Тонкие губы

Вы абсолютно самодостаточны — так можно описать ваш характер по губам. Вы не понимаете, что такое «скучно», потому что всегда найдете, чем себя занять. Вы с радостью поедете в отпуск даже без компании, потому что любоваться видами или наслаждаться музеями искусств прекрасно можете и без сопровождения. Вы отнюдь не бука, в компании вам комфортно, но, если общение не сложилось, вы последняя из-за этого расстроитесь.

Верхняя губа с острой ложбинкой

Вы молниеносно реагируете на все, что происходит, постоянно поддерживаете контакты со всеми знакомыми и всегда в курсе всех дел и событий. Вы никогда не перепутаете Дениса Антонова с Антоном Денисовым, Бибирево с Бирюлево, а Чертаново с Черкизово, потому что вы топографический гений и ориентируетесь в родном городе с завязанными глазами. Вы настоящий кладезь информации, у вас отличная память и очень развитый мозг. «И как ты все это помнишь?» — удивляются друзья. Да никак, оно само!

Верхняя губа с округлой ложбинкой

Вы очень чувствительны. Любую беду вы принимаете близко к сердцу и искренне сопереживаете всем, кому сейчас плохо. К вам всегда можно обратиться за помощью, и вы сделаете все, что от вас зависит. Если бы вы могли, вы бы заставили все страны мира избавиться от оружия и жертвовать деньги на больницы, приюты и сохранение живой природы. Наверное, благодаря таким, как вы, наш мир и держится.

Верхняя губа без ложбинки

Вы очень ответственная. Если вам что-то поручили — расшибетесь, но сделаете. Для вас не существует слова «невозможно». Даже если дедлайн «вчера», вы сделаете дело в срок. Подумаешь, потребуется машина времени. Сделаете, делов-то.

Губы, пухлые по центру

Вы— вещь в себе. Вы можете казаться милой и открытой, можете — замкнутой и серьезной, можете быть душой компании или серой мышкой: все зависит от вашего настроения и целей. Ваше лицо никогда не выдает ваших истинных чувств, вы никогда не делитесь сокровенным, если не уверены в человеке на 300%. Только самый близкий круг знает ваше настоящее «я», а посторонним совершенно это не нужно.

Кукольные губы

Вы никогда не сделаете ничего себе в ущерб. Своя рубашка ближе к телу, если вы не позаботитесь о себе — то кто же это сделает? Многие могут считать вас эгоисткой, но они ошибаются. Вы не ставите свои интересы выше других, не идете по головам и не стремитесь быть самой первой во всем. Просто ваш главный приоритет — собственный комфорт. Именно поэтому в вашей жизни все складывается так удачно.

Верхняя губа практически не видна

Если у вас очень тонкая верхняя губа, вы лидер. И этим все сказано. Вы прекрасно разбираетесь в людях, легко контролируете любые процессы, умеете быть убедительной и настаивать на своем. Иногда вам трудно расслабиться, ведь доверять другим вам не очень-то удается, зато успех во всем, за что бы вы ни взялись, вам практически гарантирован.

Крупный рот

Вам чуждо слепое потребление, вы не понимаете, зачем люди скупают ненужные им вещи и бросаются в крайности. Вам гораздо интереснее духовное развитие, самопознание, философские рассуждения, литература и музыка. Вы отделяете зерна от плевел и умеете отбросить шелуху, чтобы увидеть суть. Вам трудно жить в ритме большого города, вы предпочли бы загородный дом с видом на речку. От вас исходит тепло и уют, который так ценят ваши близкие.
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