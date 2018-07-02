Женщина в тридцать: мужской взгляд

Ксения Собчак как-то назвала тридцатник кризисом среднего возраста. Только для женщин. Когда юность позади, когда первые признаки увядания, когда ты уже не девушка, но тебе еще так не хочется слышать в свой адрес «женщина». Ксения Анатольевна права. У меня много знакомых девчонок, которым около тридцати. Включая бывшую жену. И все время слышу от них: «Вот она, старость…» Шутят, конечно. Но не совсем. А если ей вдруг тридцать, и она до сих пор не замужем — это вообще трагедия. Всё, она никому не нужна, дальше — одиночество, мрак, смерть.

Женщина готова страдать из-за любой ерунды. А из-за возраста — с особым наслаждением.

На самом деле — это лучший женский возраст. Даже шире возьму. Лучший — от 28 до 35. Идеальный. Девушка созрела. Она наделала ошибок, набесилась, стала опытной. И она еще очень молода. Она может куролесить, танцевать до рассвета, крутить романы. У нее очень много сил, энергии, страсти. Нет, теперь она не помчится после гулянки среди ночи непонятно к кому домой. Она поедет к мужу. Но это и есть оптимальный баланс: побеситься, но вовремя остановиться. Иначе беда.

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У меня есть знакомая девчонка, Соня, которую я знаю с ее семи лет. Примерно в семнадцать она начала зажигать. Соня любит электронную музыку, ни один концерт, ни одну модную дискотеку не пропустит. Да, она умница, получила очень хорошее образование, искусствовед. Но сейчас ей уже 35. Она толком нигде не работает, потому что ей везде скучно. Зато бегает по клубам. Нет, не замужем, детей нет. У Сони «унц-унц» вместо семьи и работы. Не знаю, как долго она еще готова зажигать. Тревожно.

Девочки, не делайте как Соня.

Да, юность прошла. Печалька. Но вы же чертовски хороши. Тридцатник — это возраст, когда к красоте добавляется пассионарность. Упругие грудь и задница — это всегда радует. Но у женщины появляются скрытые смыслы, утонченные игры, все эти прелестные штучки, которые и сводят мужчин с ума. Женщина превращается в полноценную колдунью. В этом возрасте женщина становится именно такой, какой останется до конца дней.

И еще одно мое важное наблюдение. Именно после тридцати заключаются самые надежные браки. В России девушки прямо рвутся замуж, когда им всего 18-20. И это самая большая девичья глупость. Свидетельством чему катастрофическая статистика разводов. Распадается две трети семей. «Я думала — это любовь…» — говорит потом девушка. А оказалось — фигня. Хорошо, если не успели детьми обзавестись.

У меня была сильная юношеская любовь. И в двадцать лет подруга вдруг сказала, что готова замуж. Я ликовал. Но к счастью, подруга передумала, возможно под влиянием мудрой старшей сестры. Тогда мне это показалось страшной драмой. Страдал. А вскоре подруга вышла замуж. А потом развелась. Да, поторопилась. А потом мы с ней как-то встретились, когда нам уже было за тридцать. И я сказал: «Знаешь, я очень рад, что у нас ничего тогда не получилось». Она согласилась. Наша юношеская любовь так и осталась самым красивым воспоминанием юности. Да, были скандалы, слезы, встречи и разлуки. Были безумие и романтика. Стихи и письма. Все как положено. Но если бы мы вдруг вступили в брак — все было бы уничтожено, стерто, смыто как хлоркой. Мы не стали бы счастливой семьей, это точно. Порвали бы нежные письма, выбросили засушенные букеты, возненавидели бы друг друга. Ужас.

Зато вскоре она вышла замуж второй раз. И это оказался прекрасный брак, уже много лет вместе.

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Кстати, Анне Карениной было всего 28 лет. Если бы не кинулась под поезд, потерпела год-два, нашла бы себе пару получше Вронского.

Тридцатник — это возраст, когда женщина уже не совершает откровенных глупостей. Но при этом полна сил и страсти. Когда она может носить мини, красить волосы в дикие цвета, носить полупрозрачные блузки, облегающие голую грудь. И это не выглядит нелепой игрой в девочку. Это классно. Когда для мужчин она становится особо желанной. Причем, как для восемнадцатилетних романтиков, так и для пятидесятилетних зануд.

И впереди у нее еще огромная, бурная, красивая жизнь.