Как мозг дурачит нас

В повседневности мы опираемся на наши пять органов чувств, но большинство людей забывает, что иногда наш организм нас дурачит. Яркий пример такого одурачивание — игнорирование мозгом света фар в зеркале заднего вида, когда водитель находится за рулём и пристально следит за дорогой впереди. Учёные считают, что в подобных ситуациях мозг распознаёт информацию как малозначительную, поэтому отбрасывает её. А вот ещё пара любопытных примеров.

1. Глаза могут заставить вас слышать. Когда вы видите на экране говорящего человека, вы воспринимаете звуки именно так, как он их произносит. Но если заменить видео на другое, где у человека будет иная артикуляция, но оставить прежнюю звуковую дорожку, вы будете слышать уже иной звук. Если вы закроете глаза и не будете видеть изображение, то снова услышите правильный звук.

2. Мозг может «изменить» размеры объектов вокруг вас. Вспомните, как выглядит Луна в безоблачную ночь. Когда она только поднимается над горизонтом, то выглядит огромной, а когда она оказывается на высоте, то становится гораздо меньше. Но ведь Луна всё время находится на одном расстоянии от Земли! Размер её «меняется» потому, что находящиеся перед ней объекты (строения, деревья) создают эффект перспективы.