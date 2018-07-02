Почему не стоит влюбляться в знаменитостей

«В нашем обществе знаменитости стали сродни наркотикам, — говорит американский психолог Джеймс Хоуран. — Они рядом, вокруг нас. Теперь зациклиться на них — проще простого»

Помните, как ещё десять лет назад стены комнаты каждой второй школьницы были увешаны плакатами Билла Каулитца, а мальчишки на переменках пускали слюни на постер с Алисой Милано?

Сейчас эти мальчишки и девчонки выросли, кто-то уже обзавёлся собственными семьями, но звёздный кумир никуда не делся, он просто трансформировался. Билл Каулитц превратился в Бенедикта Камбербэтча и Тома Хиддлстона, вместо Алисы Милано теперь Скарлет Йохансон и Эмилия Кларк , а мечты из желания быть рядом и обниматься под звёздным небом выросли в желания не столь невинные.

Бросьте отпираться, у каждого из нас есть тот самый (или та самая) экранный образ, от которого в комнате становится жарче, и хочется как минимум расстегнуть одну лишнюю пуговицу.

Почему нас так тянет к знаменитостям, которых мы никогда не встретим?

Считается, что культура знаменитостей наступила совсем недавно, вместе с началом эры медиа-контента. С таким проявлением культа известных людей человечество действительно сталкивается впервые, но механизм, который его породил, намного древнее и корнями уходит глубоко в доисторический период.

Виновата эволюция?

Наша психика тысячелетиями подстраивались под окружающую среду с целью выжить любой ценой. У других племенных животных мы переняли культуру доминирования («главный тот, кто сильнее»), но она не полностью отвечала нашим нуждам. Люди быстро узнали, что иногда полезным для общества может быть не только тот, кто мастерски мешки ворочает, но и тот, кто физической силой не отличается, но, например, знает, какими травами лечить простуду. И стали почитать не только сильного, но и умного. Почёт и уважение же приносят с собой желание подражать. Уважаемый человек становится не просто спасителем деревни, но и ролевой моделью — за ним тянутся, на него стремятся быть похожими. Это позволяло будущим поколениям перенимать опыт старших, а не додумываться до изобретения велосипеда заново.

Так и работал наш мозг тысячелетиями. Люди использовали легенды о великих войнах/волшебниках/мудрецах, чтобы у подрастающих поколений были примеры для подражания. В долгосрочной перспективе это помогло нам выжить и прийти к тому обществу, которое мы имеем сейчас.

Но это и сыграло с нами злую шутку. Никогда раньше человечество не имело такого доступа к постоянно обновляющимся массивам информации. Мы больше не слушаем истории о могучем богатыре от случая к случаю, когда в деревне оказывается кочующий сказочник. Теперь богатырь сам рассказывает о себе в мельчайших подробностях, в очередной раз выкладывая в инстаграм фотографию своего завтрака.

Мы начинаем наблюдать за ним просто из интереса (хочется же знать, как живут знаменитости), но наш мозг всё ещё подчиняется древнему механизму и не может просто так взять — и отказаться от того, что помогало человечеству выживать веками. Мозг признает авторитет этого человека (поэтому мы так переживаем встречи с ними). Для него знаменитый — значит, успешный, значит, почитаемый, и нужно стремиться ему подражать. Мозг готов собирать информацию, нас начинает это затягивать, и вот мы уже знаем о кумире всё, что только смогли добыть. Его творчество отзывается в нашем сердце, нам нравится всё, что делает любимая знаменитость.

Мы можем даже начать посещать его выступления, просим автографы, а самые смелые вступают в переписку на фейсбуке (если кумир ещё не обзавёлся собственным менеджером). Это приносит нам удовольствие, даже если наша реальная жизнь нас с первого взгляда полностью удовлетворяет. Как отмечает Хоуран, «сталкер таится внутри каждого из нас», и никто точно не знает, когда наш мозг решит поддаться искушению последить за жизнью человека, который не является частью нашей.

Виновата психика?

Так мы выходим к другой причине нашего поклонения знаменитостям. На сей раз виноваты уже не древние инстинкты, а более простой механизм психики, который, впрочем, тоже сказался на нашем восприятии звёзд не самым лучшим образом. Речь пойдёт о мнимой близости. Домашние посты знаменитостей проскакивают в нашей ленте новостей вперемешку с сообщениями от действительно близких нам людей, и создаётся впечатление, что мы знаем нашего кумира, хоть никогда его и не встречали. Порой мы знаем о нём даже больше, чем о тех, кто на самом деле находится рядом. Ведь близких по телевизору не показывают, о близких не снимают передач, у них не берут интервью, их передвижение нельзя отследить по фотографиям случайных прохожих.

Словом, собирать о них информацию привычным путём не получается, её нужно узнавать при личном общении. Это сложнее, чем просто вбить имя в поисковике и прочитать порцию новых сплетен.

Мы создаём его идеальный образ в своей голове, присваиваем ему определённые качества, находим для них оправдание, если вдруг какие-то действия знаменитости идут вразрез с нашими о ней представлениями. Даже если мы не будем оставлять комментариев и как-то контактировать со звездой в соцсетях, мы всё равно имеем возможность следить за её жизнью, мечтать о встрече и воображать себя кем-то особенным в его жизни. Теперь известный человек — наша поддержка и опора. Получается, что какой-то незнакомый человек, ничего о нас не зная, фотографией в инстаграме делает нас счастливее, чем живая персона рядом.

Почему же люди «влюбляются» в знаменитость?

Несмотря на то, что все люди — разные, и наши реакции не подчиняются точным формулам, выделить основные причины всё-таки возможно. Вот что говорит об этом Станислав Шуда — психолог, гипнолог, исследователь сект, манипуляций, культов.

«Первое, на что стоит обращать внимание — это понимание самим человеком понятия «любовь». Что именно это значит для него. Слово одно — наполнение разное. Например, родители орут на ребёнка, но считают, что любят. А для кого-то это [поведение] неприемлемо. В нашем случае человек, вырастая со странным понимаем любви, воспринимает чувство вдохновения и любые яркие эмоции за любовь.

Здесь стоит упомянуть, что «любовь» к знаменитостям будут проявлять люди с определённым набором черт характера, сильно выраженными». Больше всего подвержены синдрому поклонения знаменитостям люди с ярко выраженной истероидностью характера — эти люди влюбляются, чтобы было, чем похвастаться перед другими, почувствовать себя частью чего-то большего и исключительного.

Для них поклонение знаменитости — ещё один способ привлечь внимание к своей персоне. Им будет свойственна мнительность. Они воспринимают всё глобально, исключительно, следовательно, и роль артиста воспринимается как нечто личное. И, конечно, эти люди чрезмерно эмоциональны и очень впечатлительны.

Второй причиной чувств к знаменитости Шуда называет механизм проекции.

«Артист становится предметом вытесненных в подсознание или желаемых чувств и состояний. Сильный и уверенный в себе актёр в образе вызывает желание проецировать на него все остальные положительные черты. Как будто смелый «герой» всегда будет добрым и любящим, как, например, папа — который мало уделял внимания. Это становится личным, цепляет».

Чаще всего синдрому поклонения знаменитостям подвержены люди, которые по каким-то причинам испытывают трудности в общении с окружающим миром. Внешне порой вполне благополучные, эти люди не всегда получают от общества ту эмоциональную поддержку, которая им необходима.

Отношения со звездой односторонни, их не нужно налаживать, над ними не нужно работать. Некоторых людей настолько захватывает эта любовь, что они мечтают не только о встрече с кумиром, но и о сексе с ним.

«В таком случае, секс — один из наиболее сильных способов ощутить жизнь. Поясняю. В детстве человеку запрещали проявлять эмоции: «Не бегай! Веди себя хорошо!». Вырастая он привыкает часть своей личности — не показывать. Она, в каком-то смысле, атрофируется. Но мы чувствуем, что есть что-то в нас — и хотим ощутить это, чтоб не быть эмоциональным инвалидом. Можно вызывать в себе чувствительность, прыгая с парашютом, наркотиками, любыми формами поведения — которые стали навязчиво-выпуклыми.

Или приписав актёру черты, которыми хочется восхищаться — делаем его единственным способным разбудить в нас метафорическую «спящую принцессу». Все таки секс — это всегда ярко, эмоционально, приятно — люди ищут его. А здесь — прибавляется сверхценная идея.

Также «выдуманная» любовь освобождает человека от ответственности. В настоящих отношениях нужно трудиться, а тут можно любить так — как сам придумал.

Здесь же — «вторичная выгода». Хороший пример — при отсутствии взаимной любви кумира, можно наслаждаться чувством обречённости и печали. Это, для некоторых, является ценностью. (все мы помним бабушек в поликлинике, хвастающих своими болезнями, чтоб их пожалели).

Также интересен такой момент. Любое социальное формирование склонно подчиняться авторитетам и принимать единые для группы формы поведения, как бы идентифицируясь с чем-то большим и сильным. Примерами тому — футбольные фанаты, фанаты актёров, секты и другое. Когда собственная личность не развита, нет идеалов и самореализации — хочется прикрепиться к чему-то, что уже признано всеми и получить от мысли — что, якобы, нашёл себя».

Что же делать?

В лёгкой форме мы все подвержены желанию знать больше об известном человеке. Сплетни из мира звёзд помогают налаживать коммуникацию между обычными людьми. Многие фанаты объединяются в группы и, обсуждая свою любимую знаменитость и её творчество, получают не только дозу сплетен, но и обрастают новыми знакомствами.

Кто-то находит так друзей и развивают отношения с ними уже за пределами сферы интересов. Знаменитости вдохновляют нас, глядя на них, мы сами становимся лучше. Благодаря интересу к знаменитой персоне мы можем срываться с места и лететь исследовать другие страны и континенты, открывать для себя новые сферы деятельности, менять свой стиль жизни.

Но зачастую поклонение знаменитости принимает форму одержимости и вместо развития приводит к уходу от реальности.

Стоит ли предпринимать что-то, если в такую зависимость впал близкий человек? «Думаю, да. Но не конфликтовать прямо. Иначе это — нападение на идеалы, на почти религиозные переживания. Человек будет бороться. Стоит показывать альтернативы — новые виды хобби, варианты самореализации; любить человека и дать ему то тепло, которое он пытается найти там. Понять причину.

Какое состояние испытывает человек, „влюбившись“ в знаменитость? Или чего он избегает таким образом. Поняв это, мы сможем насытить его эмоциональный голод. И маленькими шагами указывать на то, что любая знаменитость — обычный человек, не идеал, может обладать кучей негативных черт».

Что делать, если вы вдруг узнали в этой статье себя?

«Заметить одержимость — это уже большой шаг. Без осознанности нам никак. Необходимо задать себе те же вопросы: какое состояние я испытываю впадая в такую зависимость? Что ещё мне может дать подобные переживания? Чего я избегаю — находясь в экзальтированном состоянии, рассматривая фото кумира? Реализован ли я? Есть ли у меня идеалы к которым стремлюсь, ради которых встаю с постели утром?»