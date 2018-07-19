Наболело: «Почему я не могу жить как все люди»

Меня зовут Унут. У меня больше месяца нет света. Ем холодную еду или иду готовить на костре. Утром холодный душ… Все мои друзья рассеялись, и я осталась одна. Я просто сказала им правду: «Я игроман». Думала, легко от этой зависимости избавиться. Оказалось, что не так и просто. Получила предупреждение от арендатора жилья. У меня задолженность за квартиру пять месяцев, задолжала всем денег, не работает телефон, нет интернета… Сижу с утра до вечера до закрытия в библиотеке.

В пятьдесят лет тяжело все начинать сначала. В 46 лет родила доченьку. Теперь она живёт с отцом.

Мой бывший муж Илья был агрономом. Знает семь языков, играет на трех музыкальных инструментах. Дом на берегу озера. Во дворе немерено техники. Он любит технику. Три машины. Богатые родственники… Но он был старше меня на 18 лет. У него были взрослые дети, рождённые от разных женщин. Я хотела детей. У мужа старший брат пластический хирург, и он ему посоветовал сделать стерилизацию. Мол, весь цивилизованный мир стерилизует своих собак и кошек, и сами не гнушаются этой несложной хирургической процедуры. Это норма.

Когда муж сделал стерилизацию, он солгал мне и сказал, что в течение полугода есть возможность ещё мне забеременеть. Прошли полгода, и я поняла, что нам нужно разводиться. Это было моё решение. Но мы всё так же любили друг друга, просто у нас появилась проблема.

Я на время переехала к лучшей подруге-художнице Нелле.

Илья жил один с белой собакой… Мы решили воссоединиться. В общем, прожили мы с ним с декабря 2005 года по 11 августа 2011 года, он делал всё, что угодно, чувствуя свою вину, я же, чем старше становилась, тем сильнее хотела ребёнка.

Я села в машину, взяла самое необходимое с собой и мою любимую белую собаку… и уехала. Илюша недолго горевал, на работе, оказывается, у него был служебный роман, и с любовницей они воссоединились уже в декабре 2011-го.

Моя дочь родилась в июне 2014 года. Её папа моложе меня на 18 лет.

Иногда сижу вот и думаю: «Почему я не могу жить как все люди»

Помните, как в сказках: «коня бери, а уздечку не трогай» или «Жар-птицу бери, а клетку, украшенную изумрудами и камениями, не трогай». Вот так и у меня муж, который любил, но не хотел детей. А отец моего ребёнка Михаил не любил меня, но он меня понял.

Самое интересное: я запретила Михаилу влюбляться в меня. Я честно сказала ему, что мне нужен только ребёнок, мол, хватит, я уже была замужем, спасибо.

Каждый раз, когда отец приходил за дочерью, я фотографировала их. А когда рассматривала эти снимки у себя в компьютере, незаметно для себя влюбилась в отца ребёнка…

Я была влюблена в отца моего ребёнка, но мне нужны были эмоции, и я в один прекрасный вечер оказалась в казино.

Уже больше двух лет перед моими глазами мелькают яркие пираты, феи, восточные красавицы, а мои последние деньги не утоляют голод жадных автоматов.

Я сегодня опять пойду в лес. Я люблю ходить и должна, так как у меня сидячая работа. Я не занимаю ни у кого денег. У меня пустой холодильник. Вот уже полгода я не встречалась с моей крохой. Я должна перестать играть!