Мужской взгляд: «Жена превращалась в ненасытную дрянь»

Я встретил молодую, красивую и задумчивую девушку. Мы встречались более года. Были ночи под звездным небом с ароматом костров, было много вечеров, когда мне казалось, что мое сердце вырвется из груди и понесется над этой красотой подобно большой и сильной птице.

Потом мы поженились. Родился сынок, на радость мне. Я построил дом, купил машину, поработал за «бугром», и семья была со мной. Жена постепенно из милой девушки на моих глазах превращалась в ненасытную дрянь. Мало зарабатываешь, нужно больше. Машина стареет, нужно новую, так, теперь нужно откладывать на квартиру! Ты посмотри, соседка-то не работает, а я все, как дура, раз в трое суток на работу хожу! Так, ты посмотри у соседей бабка умерла и квартиру в Москве им в наследство оставила, ну скажи, как мне это пережить? Подумаешь, дом ты построил нам для житья, разве это дом, посмотри на Рублевке у людей какие?!

Удивительно, как меняет время и место людей, думал я. На моих глазах рождался монстр, с ненавистью и завистью смотрящий на мир и брызгающий слюной при каждом звуке. Кстати, и звуки все больше стали походить на шипение… Это происходило год за годом, постепенно, так что я потихоньку стал привыкать, ведь я же любил эту женщину! По мере вырастания сынок все более стал похож на свою мамашу, рассуждал так:

«Долго жить я не собираюсь, а посему мне нужно иметь все сразу и сейчас, я хочу наслаждаться жизнью! Так тяжело зарабатывать и ползти к намеченной цели, ты неправильно живешь, нужно заиметь все одним махом!»

Шли годы, и постепенно у жены вырос хвост, она покрылась чешуей, на руках появились когти и зубы во рту заострились…Надеюсь, вы понимаете, о чем я! Если нет, то поймете позже… Мою любимую женщину перестал интересовать этот неповторимый и удивительный мир, состоящий из природы и красот, которые создал Творец.

Ей было неинтересно, как распускаются цветы, о чем перешептываются листья осин, когда подует слабый ветерок. Интересовали ее только огни витрин модных магазинов и бесконечное обновление гардероба. Так мы прожили 25 лет, все это время я пытался поменять менталитет этой женщины — не смог! И только сейчас я понял — пора уходить…