Мужчины рассказали про девушек-попрошаек

Парни рассказали истории про девушек-попрошаек

Новый виток бурных споров начался в Сети. Недавно одна из пользовательниц Твиттера предложила девушкам рассказать истории о поразительной мужской жадности. Дамы живо откликнулись и рассказали, как бывшие парни выставляли им счета, требовали назад подарки и выкидывали вовсе странные вещи — кое-кто из мужчин дарил одежду своей нынешней девушки бывшей пассии, а один и вовсе отличился — он ходил на свидания с цветами, собранными с могил.

пацаны прошу поделиться самыми трешовыми историями про баб которые трясли с вас деньги даже на кофе— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 29 июня 2018 г. Мужчины в стороне не остались и решили в ответ рассказать жизненные истории о том, как девушки тянут из мужчин деньги и просят подарки. Вот что из этого вышло:

Когда только приехали в Прагу на курсы подготовительные к универу у меня была соседка из Казахстана и она оплачивала себе жилье/еду/учебу тем, что трясла трех мужиков, что остались на родине не зная друг о друге. — юсик (@juliegagi) 29 июня 2018 г. Ответы были самыми разными. Вот это достаточно часто встречающаяся ситуация:

Знакомый в 17 лет продал комп, чтобы купить 101 розу и серёжки для девочки, которая даже встретиться еще раз с ним не согласилась— плачу на техно (@mysssssk) 29 июня 2018 г. И эта:

На работе коллега красивая девушка говорит что мужик должен покупать шубы и драгоценности своей бабе потому что она энергетически после этого заряжает мужика на дальнейший успех— Ishlar (@KurpachaH) 29 июня 2018 г. А кое-кто из девушек даже может подкрепить свою позицию железными доводами:

телочка, которую я считал своей девушкой, намекнула, что ей не хватает на лечение. в общем отдал ей долларов 300. потом она начала мне показывать стихи, которые посвятила моему другу, а через год вышла замуж— Dmitry Magadov (@magadow) 29 июня 2018 г. Мужчины, помните, деньги — не гарант крепости союза:

женщина попросила купить ей билеты на самолет в СПб и на концерт Депеш Мод, типа у нее через месяц ДР и это как бы подарок. купил. скаталась. приехала, сказала что оскорблена самыми отстойные местами, а она хотел в фан-зону, и больше не хочет встречаться с таким жлобом как я. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 29 июня 2018 г.