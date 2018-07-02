Мужчины рассказали про девушек-попрошаек

пацаны прошу поделиться самыми трешовыми историями про баб которые трясли с вас деньги даже на кофе— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 29 июня 2018 г.
Когда только приехали в Прагу на курсы подготовительные к универу у меня была соседка из Казахстана и она оплачивала себе жилье/еду/учебу тем, что трясла трех мужиков, что остались на родине не зная друг о друге. — юсик (@juliegagi) 29 июня 2018 г.
Знакомый в 17 лет продал комп, чтобы купить 101 розу и серёжки для девочки, которая даже встретиться еще раз с ним не согласилась— плачу на техно (@mysssssk) 29 июня 2018 г.
На работе коллега красивая девушка говорит что мужик должен покупать шубы и драгоценности своей бабе потому что она энергетически после этого заряжает мужика на дальнейший успех— Ishlar (@KurpachaH) 29 июня 2018 г.
телочка, которую я считал своей девушкой, намекнула, что ей не хватает на лечение. в общем отдал ей долларов 300. потом она начала мне показывать стихи, которые посвятила моему другу, а через год вышла замуж— Dmitry Magadov (@magadow) 29 июня 2018 г.
женщина попросила купить ей билеты на самолет в СПб и на концерт Депеш Мод, типа у нее через месяц ДР и это как бы подарок. купил. скаталась. приехала, сказала что оскорблена самыми отстойные местами, а она хотел в фан-зону, и больше не хочет встречаться с таким жлобом как я. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 29 июня 2018 г.
Да ладно там, на самом деле у меня вся жизнь из таких историй. — Джэй (@AlcoJey) 29 июня 2018 г.