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Мужчины рассказали про девушек-попрошаек
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Парни рассказали истории про девушек-попрошаек 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Бабло"
Новый виток бурных споров начался в Сети. Недавно одна из пользовательниц Твиттера предложила девушкам рассказать истории о поразительной мужской жадности. Дамы живо откликнулись и рассказали, как бывшие парни выставляли им счета, требовали назад подарки и выкидывали вовсе странные вещи — кое-кто из мужчин дарил одежду своей нынешней девушки бывшей пассии, а один и вовсе отличился — он ходил на свидания с цветами, собранными с могил.
Мужчины в стороне не остались и решили в ответ рассказать жизненные истории о том, как девушки тянут из мужчин деньги и просят подарки. Вот что из этого вышло:
Ответы были самыми разными. Вот это достаточно часто встречающаяся ситуация:
И эта:
А кое-кто из девушек даже может подкрепить свою позицию железными доводами:
Мужчины, помните, деньги — не гарант крепости союза:
Подытожим:
Женский форум5
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