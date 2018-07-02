Признаки того, что вы склонны к зависимости

Почему один человек всю жизнь регулярно выпивает, играет в игры или имеет другие вредные привычки, но сохраняет умеренность, а другой может стать зависимым даже от еды? Умение сохранять баланс и не позволять себе лишнего определяется не только воспитанием, но и чертами характера. То же можно сказать и об аддиктивном поведении.

Черты личности подобны генам, — отмечает психотерапевт Ана Йованович. — Это просто предрасположенность к развитию определенного поведения. Будем ли мы на самом деле развивать зависимость или нет, зависит не только от набора признаков, которые исследователи распознают с помощью психологического тестирования.

Выяснить, насколько вы склонны к зависимости, можно без алкоголя и наркотиков. Хотя нет единого набора черт для всех зависимостей, ученые выделяют несколько общих признаков у людей, склонных к аддиктивному поведению.

1. Эмоциональная неуверенность

На первый взгляд склонный к зависимостям человек может даже показаться самоуверенным, но это впечатление обманчиво. Аддиктивная личность часто ведет себя вызывающе, чтобы скрыть свою неуверенность. Это явление называется «комплекс превосходства-неполноценности». Из-за постоянного колебания между переоценкой и недооценкой человек не может управлять своими эмоциями. В эту минуту он прямо заявляет окружающим о своем превосходстве, в следующую — уверен, что ни на что не способен.

2. Высокий интеллект

То, что люди с высоким интеллектом больше подвержены зависимостям, звучит парадоксально, но подтверждается многими исследованиями. Американские и британские ученые утверждают, что у развитых детей риск стать алкоголиком гораздо выше, чем у остальных сверстников. Выпускники высших учебных заведений пьют чаще, чем люди со средним образованием. По заявлению психиатров, самые убежденные трезвенники — люди с низким IQ. Разумеется, пьющим людям не стоит воспринимать эту новость как повод для гордости. Наблюдение за поведением шведской молодежи показало, что самые умные все-таки предпочитают умеренность в алкоголе.

3. Тяга к острым ощущением

Аддиктивная личность жить не может без приключений и ярких эмоций. Такие люди импульсивны и всегда готовы пробовать новое. Они наслаждаются от высвобождения нейромедиаторов, это ощущение подобно алкогольному или наркотическому опьянению.

4. Нонконформизм

Люди, склонные к зависимости, как правило, нонкомформисты — они не принимают привычные общественные установки. Аддиктивное поведение может быть частью бунтарского отношения. Это состояние переживают все подростки, но некоторые люди не вырастают из переходного возраста. Они стремятся делать то, что отклоняется от социальных норм, например, употреблять алкоголь или наркотики. Также у аддиктивного человека есть идея, что его никто не понимает, которая только подталкивает его к антиобщественному поведению. Не обязательно такой человек всегда ведет себя вызывающе. В обычное время он может быть вполне адекватен и дружелюбен, но в конфликтные моменты вставать в оппозицию к коллективу.

5. Манипуляции

Склонность манипулировать другими, чтобы получить желаемое, тоже может быть признаком аддиктивной личности. Те, кто стремятся добиться своего любой ценой в обычной жизни, будут делать это и для того, чтобы сохранить свою зависимость. Аддиктивный человек может манипулировать близкими, давить на жалость, вызывать чувство вины, только чтобы не отказывать себе в чем-либо.

6. Чувствительность к эмоциональному стрессу

Если ты испытываешь стресс от любой мелочи, это увеличивает твой риск стать зависимой. Человек с высокой чувствительностью к эмоциональному стрессу может попытаться успокоить себя деструктивным поведением. Оно обеспечивает временное облегчение, но им трудно управлять. Чем чаще аддиктивный человек прибегает к такого рода успокоительным, тем быстрее он теряет способность справляться со стрессом. Вместо того, чтобы решать проблемы, он бежит от них.

7. Социальная изоляция

Когда человек большую часть времени проводит в одиночестве — это может стать предпосылкой к возникновению зависимости. Без поддержки других людей ему начинает казаться, что его никто-не понимает. Часто такой человек старается компенсировать этот стресс разными веществами. Особенно это актуально с ростом количества фрилансеров и популярностью удаленной работы. Признать, что у тебя есть склонность к зависимости, сложно. Каждой хочется думать, что ты держишь свою жизнь под контролем. Однако это та ситуация, в которой важно быть честной с собой. Уж лучше признать, что ты рискуешь стать зависимой, чем понять, что ты уже ей стала.