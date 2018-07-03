Как знаки зодиака учатся на своих ошибках

Овен

Периодически Овны страдают очень короткой памятью и просто забывают о том, что когда-то уже обожглись. Чтобы прийти в себя и не наломать дров (а проблемы Овны решают только так), им очень нужна поддержка близких и трезвый взгляд на ситуацию.

Телец

Тельцы вообще не считают свои ошибки ошибками. Для них это просто очередная попытка добиться желаемого, а не получается все исключительно из-за Маши, Саши, Пети и вон того мерзкого дядьки. А сами в белом пальто стоят красивые.

Близнецы

Близнецы отмахиваются от всех логичных аргументов со словами «ну и что» и прыгают на те же грабли с небывалым энтузиазмом. Для них это игра: ну когда же изменчивый мир прогнется под них?

Рак

Эти паталогические отличники уверены: ну вот сейчас-то они все сделали правильно, хотя на самом деле нифига не правильно. Та же ошибка, просто последовательность действий другая. Но на пятый раз Рак все-таки понимает, где облажался.

Лев

Вальяжные Львы повторяют свои ошибки только в одном случае — когда окружающие настойчиво объясняют этому королю, где и что он сделал не так. Тогда у Льва включается неистовый дух противоречия: «Нет, я покажу вам, что все было правильно».

Дева

Девы — умницы. Своих ошибок они не повторяют (по крайней мере очень стараются), потому что с первого раза запоминают: если не вышло так, нужно пробовать по-другому.

Весы

«Сейчас будет по-другому», — провозглашают Весы и кидаются в гущу событий. Когда во второй раз у них ничего не выходит, они философски отмечают, что любой опыт — это опыт. И не поспоришь.

Скорпион

Скорпионы привыкли к тому, что в этой жизни ничего не достается им легко. Поэтому для решения задач они выбирают самый тернистый путь — им так спокойнее. Во время процесса они пару раз ошибутся, но сделают выводы и повернут ситуацию выгодно для себя.

Стрелец

Привыкли делать, а не думать. На размышления Стрельцы время не тратят, а ведь всего минута анализа могла бы спасти их от той же самой ошибки. С возрастом они, кстати, начинают понимать, что поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь» придумана не просто так.

Козерог

Козероги наступают на одни и те же грабли очень упорно и по нескольку раз, но при этом знают, что опять совершают ошибку. Главный аргумент: «Это не как в прошлый раз». Хотя это именно как в прошлый раз.

Водолей

Водолеи верят в лучшее в людях и в этом мире, поэтому каждый раз надеются, что ситуация стала лучше. Хотя она не стала. При этом после каждого жизненного тумака Водолей думает: «Ну все, в следующий раз я буду умнее». Но нет.

Рыбы

Рыбы очень боятся кардинальных перемен, поэтому предпочитают играть по накатанной схеме, пусть даже она и не работает. Зато они заранее знают, чем все закончится.