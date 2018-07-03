За что учителя ненавидят школу и детей

Учитель — профессия не из легких. Нужно находить подход к разным детям, выполнять кучу бумажной работы. А еще — выглядеть и вести себя скромно и целомудренно, чтобы не стать жертвой родительской травли.

Неудивительно, что иногда учителя срываются и дают волю чувствам: высказываются в интернете о своей работе, не стесняясь в выражениях. Anews изучил признания преподавателей о профессиональных буднях и сделал подборку самых ярких.

Все приведенные в тексте цитаты взяты с форумов и из соцсетей.

«Школа —это помойка»

Вспоминая начало своей преподавательской жизни, многие говорят, что соблазнились длинным отпуском, удобным режимом работы, обаянием интеллигентной профессии и перспективой «сеять разумное, доброе, вечное». Однако, окунувшись в учительский мир, быстро осознали, что работа излишне романтизирована.

«Как только начинается учеба, все, ад: нервы на пределе, проверка тетрадей до двух ночи, подъем в 5 утра, звонки прекращаются только в 23-00. Учитель — это не профессия, это диагноз. Поэтому всем желающим испытать на себе все "прелести" этой профессии, я бы настоятельно не рекомендовала. Это не жизнь».

anews

«Я отработала в школе год, 9 лет репетитором, и я ненавижу эту работу. Неблагодарные дети, которые в лицо мне говорят «зачем учить английский, пусть все в мире учат русский», вызывают желание по морде им врезать. А коллеги! Люди, которые ничего не читают, никуда не ездят, не путешествуют, старые девы, которые говорят и пишут с ошибками. Я за этот год в школе чуть с ума не сошла. Я молчу про зарплату нищенскую».

«Школа — это помойка. Отработала 35 лет. Ничего не заработала, ни квартиры, ни денег. Здоровье угроблено полностью. Желаю молодым девушкам бежать из школы быстрее, роняя тапки. На тех педагогов, которые стараются, родители смотрят свысока. Типа "давай-давай, а мы посмотрим, что ты не так сделаешь, где дашь осечку". И тут же кляузу настрочат директору или повыше куда. Путину, например».

«Из-за этого дебилизма не хватает времени готовиться к урокам»

Основная задача преподавателя — учить. Так думают практически все абитуриенты педагогических вузов. Оказывается, напрасно — есть масса других дел, от которых не отвертеться.

«Работаю в школе. И просто мечтаю уволиться. Ибо работать невозможно из-за огромного количества тупой никому не нужной работы, которую наваливают на учителей. Начальство, похоже, забыло, что основная задача школы — учить детей, а не проводить каждый месяц дурацкие воспитательные мероприятия по куче идиотских поводов… Из-за этого дебилизма не хватает времени нормально готовиться к урокам. Ну невозможно работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю».

«Маленькие шакалята»

Учителям, которые постоянно жалуются на работу, иногда советуют сменить профессию. Но не все так просто — есть причины, которые держат.

«Четвертый год работаю в техникуме, и снова пришла группа, где одни мальчики. Маленькие шакалята. Держусь в образовании только из-за неполного дня и длинного отпуска. Но мне осточертело общение и понукание. Надоели оценивающие взгляды. Ни поесть, ни в туалет сходить. Беготня и нервотрепка. Думаю уйти в середине года».

anews

«Был негативный опыт работы в школе, что больше не хотела туда возвращаться после увольнения. Зп сокращают, бумажек выше крыши, дети хулиганят, кабинет ужасный, оснащения ноль, бабский скверный коллектив… Ушла и не жалела. Работала в частном центре. Родные уговорили вернуться в школу — соц. пакеты, стаж, большой отпуск и все дела. И опять наступила на те же грабли: часов 30, 6 параллелей разных… Разочаровалась второй раз и поняла, что больше ни ногой в систему образования. Здоровье вам потом никто не вернет».

«Я работаю в деревне, и здесь школа — это единственное место, где можно работать. Вот и сижу, терплю, реву почти каждый день, так как не вижу выхода».

«Директор орет очень сильно»

Непростые дети с претензиями — не единственная беда преподавателей. Оказывается, за закрытой дверью учительской могут кипеть те еще страсти, а интеллигентные на людях директор и завуч превращаться в настоящих тиранов.

«Школа — жуткое место. И часто дело не в детях. Дело в гнилой системе и малохольных тетках: директор, завуч… Во-первых, учитель теперь — раб на галерах. Его отправляют на какие-то встречи, чтобы он там просто сидел. Он должен ходить на субботник, в нашем случае — это огромная территория, где ходят с собаками. Если плохо убрано, то директор орет на учителя очень сильно. Процветает коррупция, потому что творятся незаконные вещи — практика, уборка учителями территории и даже уборка других школ учителями. Самое жуткое — все молчат. Это безмолвное стадо баранов, их куда-то гонят, они молча идут, у них даже мысли не возникает отстоять свои права».

«Я ушла, когда все это увидела. Когда меня заставляли мыть окна и туалеты. Это беспредел. Когда я сказала, что не буду мыть и не буду заставлять детей это делать, у меня отобрали часы. Там остаются только те, кто смирился с этой ситуацией. Поэтому такая текучка кадров. Директор окружает себя преданным людьми, которыми можно помыкать, которых можно унижать».

«Армия по сравнению со школой — лафа»

Учитель всегда аккуратно одет, сидит целый день в тепле, возится с книгами — работа для настоящего интеллигента. Разве может такой труд навредить здоровью?

anews

«Я педагог. Работала месяц в школе и возненавидела эту работу. Мать и отец отмотали в школе срок по 30 лет. Да-да, отмотали! Заработали неврозы, заболевания сердца. А денег нет. Я ушла и не жалею. 5 лет дома сидела с ребенком, а потом ушла в армию служить. По сравнению со школой — лафа».

Сколько платят учителям?

89 тысяч рублей — столько, по данным городского департамента образования Москвы, составляет средняя зарплата столичных учителей. Показатели по России разнятся. Например, в Уфе средняя зарплата держится на уровне 27,8 тысяч, в Пермском крае — 29,4 тысячи в Санкт-Петербурге — 41,8 тысяч. Сами учителя, как показывают результаты недавнего исследования РАНХиГС зарплатами недовольны. 60% опрошенных считают свою зарплату маленькой, а 24% уверены, что молодежи не стоит идти в преподавание.

«Ненавижу народные стереотипы, что все учителя якобы получают минимум 70 тысяч! Нет, на самом деле получают 15-25 в сельской школе, 30-35 в городской школе! И это с премиями, стимулами! Силовики, судьи получают гораздо больше».