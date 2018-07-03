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Диетолог раскрыл рецепт хорошего настроения
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Диетолог раскрыл рецепт хорошего настроения 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Побороть депрессию можно не только при помощи психологов и лекарств. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков поделился с «ВМ», какие продукты можно включить в рацион, чтобы поднять себе настроение.
По словам эксперта, чаще всего настроение ухудшается в связи с нехваткой в организме аминокислоты триптофан, которая образует серотонин (гормон хорошего настроения) и дофамин (гормон удовольствия). И главным источником триптофана является индейка.
— Триптофан — это очень маленькая аминокислота. И пройти гематоэнцефалический барьер мозга ей очень сложно, ее постоянно оттесняют другие аминокислоты, — поясняет Алексей Ковальков. — Триптофан похож на собачонку с трясущимися лапками, прикованную к инвалидной коляске. И вот она пытается пролезть, а ей все время мешают.
Он также отметил, что важную роль для нашего настроения играют не только продукты, но и погода за окном.
— Серотонин образуется только на солнечном свете. Если на улице «мороз и солнце, день чудесный», у вас поднимается настроение даже несмотря на то, что вас уволили с работы и ушел любимый человек. Поэтому осенью, зимой и ранней весной люди часто испытывают хандру, впадают в депрессию, — сказал эксперт.
КСТАТИ
В прошлом году японские ученые опубликовали исследование, утверждающие, что молоко и йогурт помогут людям восстановить нервную систему. Любители этих продуктов реже страдают от депрессии, чем те, кому это не по душе.
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