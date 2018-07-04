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26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»
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26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби» 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Блейз Уильямс из Австралии с 19 лет водит полуприцепы и 18-колесные грузовики. Вышибалы в ночных клубах не верят, что ее права на управление грузовым транспортом настоящие, но она любит свою работу и советует другим австралийкам последовать ее примеру.
Блейз зарабатывала мытьем грузовиков, и ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место: «Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить. Мне всегда нравилось отличаться от других, так что это было вполне естественно: стать женщиной — водителем грузовика. Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем».
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Девушка устроилась на работу дальнобойщицей через год после того, как получила право управлять грузовым транспортом. Ей очень нравится жизнь в дороге: «На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом».
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Блейз утверждает, что на работе доброжелательная обстановка и у нее не было каких-то проблем из-за пола.
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По статистике, в Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.
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«Вам нельзя обойтись без толстокожести. Многие парни могут вести себя грубовато, так что если вас легко оскорбить или обидеть, то это место не для вас. Но я за карьеру не встретила больших проблем. Многим девушкам стоит себя попробовать в этой работе. Да, бывает, что нужно много часов проводить в пути, но можно хорошо заработать, и это очень весело».
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Также Уильямс — действующая чемпионка страны по верховой езде.
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