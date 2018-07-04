Пережить развод: 6 простых правил

Развод является одним из самых болезненных событий в жизни человека, и многим он грозит тяжёлыми депрессиями. Психологи дали 6 советов о том, как справиться с этим эмоциональным потрясением.

При подобного рода психологических травмах людям свойственно фокусироваться на каких-то отдельных переживаниях или воспоминаниях, старательно отстраняясь от всего, что происходит в их жизни.

Первый совет связан с изменением этого сценария. Смотрите на всю картинку целиком, то есть абстрагируйтесь от одного неприятного эпизода, и вы увидите много аспектов жизни в будущем, за которые можно эту жизнь поблагодарить.

Никогда не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью, если после развода в течение длительного время вы испытываете психологическую боль или травму. Ведь в такие периоды люди часто демонстрируют суицидальное настроение, они считают свою жизнь безнадежной, а себя беспомощными и ничего не значащими.

Необходимо всеми силами упражнять свой мозг для того, чтобы наполнить тело энергией. Скачки настроения, депрессивные мысли и сомнения, одиночество, раздражительность — всё это делает нас уязвимыми перед будущими проблемами со здоровьем. Упражнения для мозга и тела помогут наполниться энергией и укрепить иммунитет.

Только что закончились важные и длительные отношения в вашей жизни, и это прекрасный повод для того, чтобы переоценить другие отношения, которые продолжаются. Почаще встречайтесь с родственниками, возобновите отношения с теми друзьями, с которыми вы давно не виделись.

Если вы являетесь религиозным человеком, то самое время обратиться за помощью к священникам или стать более активной частью общины. Не забывайте про простое, но всегда работающее правило о том, что черные полосы сменяются белыми.

Время лечит, необходимо продержаться какое-то время для того, чтобы эмоциональная боль утихла, а жизнь снова начала доставлять радость и интерес.