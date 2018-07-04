Как проверить способности к логическому мышлению

Как вы думаете, вы можете думать логично? Вот пять загадок, которые проверят ваши логические способности.

1. В городе случился шторм, поэтому с 8 до 10 вечера нигде не было электричества. В это время убили женщину. Следователи подозревают четверых: племянник, который заявил, что был всё время за городом в компании друзей, лечащий врач женщины, которая сообщила, что спала, брат, который, по его словам, смотрел телевизор во время совершения преступления, и адвокат, который якобы задержался в зале суда из-за важного дела. Кто же из них убийца?

2. Перед вами будет три картинки, причём на каждой есть лишний предмет. Найдите его.

3. Трое друзей сидят на дереве. Им надо срубить ветку, чтобы нарубить дров. На картинке видно, что каждый из мужчин пилит дерево в определённом месте? Кто из них самый глупый?

4. В первый день учебного года в школе убили учителя. Полиция допросила троих. Учитель биологии сообщил, что был в своём кабинете, учитель математики принимал экзамен, а учитель физкультуры играл в баскетбол на школьной площадке. Кто преступник?

5. На картинке изображена стоянка автомобилей. Назовите номер места, которое занято.