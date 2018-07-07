Наболело: «После школы меня украли замуж» 

Моя история очень заурядная. Я думаю, что женщин с моей судьбой наберется немало. Но есть одно "но". Я мусульманка, у меня уважаемая семья, а мой поступок считается позором.
Мне было 14 лет когда я встретила его и влюбилась по уши, ему был 21 год. Он приехал из России, меня всерьез не воспринимал, а я бегала за ним как собачонка. Эта ситуация продолжалась два года. За это время я подросла, и он меня заметил. Я была так рада, но потом мама обо всем узнала и отправила меня заканчивать школу в другую республику.
На следующий день после окончания школы меня украл замуж местный парень. До этого он присылал сватов, но я отказала, так как любила только своего Макса. Хоть мы и были далеко друг от друга, я не оставляла надежды остаться с ним.
Потом насильно выдали замуж за парня, который украл меня.
Вы даже не представляете какого это, прожить всю жизнь с человеком которого не любишь, не уважаешь, который тебе противен и родить от него детей. Но всю жизнь я ждала своего Макса. Я родила четырех детей и прожила в браке 28 лет. Дети выросли, меня уже ничего не держало в этом мире, но тут появился он.
Я ушла из семьи, потому что ради него была готова на все. До меня он женился на русской, затем женился на казашке, от обеих по одному ребенку (мальчик и девочка). Его сыну было 24 года, дочери 5 лет, сам он был в трудном положении. Я узнала, что ему нужна помощь в воспитании дочери от второго брака (он забрал дочь у жены). Бросила все, добилась развода и ушла к нему жить.