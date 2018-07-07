Наболело: «После школы меня украли замуж»

Моя история очень заурядная. Я думаю, что женщин с моей судьбой наберется немало. Но есть одно "но". Я мусульманка, у меня уважаемая семья, а мой поступок считается позором.

Мне было 14 лет когда я встретила его и влюбилась по уши, ему был 21 год. Он приехал из России, меня всерьез не воспринимал, а я бегала за ним как собачонка. Эта ситуация продолжалась два года. За это время я подросла, и он меня заметил. Я была так рада, но потом мама обо всем узнала и отправила меня заканчивать школу в другую республику.

На следующий день после окончания школы меня украл замуж местный парень. До этого он присылал сватов, но я отказала, так как любила только своего Макса. Хоть мы и были далеко друг от друга, я не оставляла надежды остаться с ним.

Потом насильно выдали замуж за парня, который украл меня.

Вы даже не представляете какого это, прожить всю жизнь с человеком которого не любишь, не уважаешь, который тебе противен и родить от него детей. Но всю жизнь я ждала своего Макса. Я родила четырех детей и прожила в браке 28 лет. Дети выросли, меня уже ничего не держало в этом мире, но тут появился он.