Девушка на инвалидной коляске покоряет мир

Пермячке Юлии Ившиной — 29 лет. К инвалидному креслу она оказалась прикована с раннего детства: болезнь, осложнение, ошибка врачей…

Но девушка не сдалась и не опустила руки. Умению активно жить и дышать полной грудью многим стоило бы у неё поучиться.

Сейчас Юля — успешная бизнесвумен и мама пятилетней дочки. Две недели назад красавица вышла замуж за жителя Крыма, а на днях победила в конкурсе «Приволжская дива». Кто она, счастливая обладательница короны красоты в соревнованиях девушек на инвалидных колясках?

О конкурсе

Представлять Пермь на конкурсе «Приволжская дива» Юле предложили в начале мая. Она согласилась. Опыта участия в подобных состязаниях не было, но зато сцена для участницы конкурса — это второй дом: 10 лет она профессионально занимается танцами на колясках.

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«В период подготовки у нас проходили всевозможные тренинги с психологом, по актёрскому мастерству, мастер-классы с визажистом, фотосессии, — делится красавица. — Мы познакомились с девочками-участницами — все оказались приятными и общительными. Никакой нездоровой конкуренции на конкурсе не было. С кем-то в соцсетях мы добавились в друзья, теперь будем общаться».

Активно готовиться к выступлению Юля начала за неделю до финала. Записала трогательный видеоролик о своей жизни, сочинила стихи. Это была её визитная карточка. Номер, с которым пермячка покоряла жюри, у неё уже был. Это танец на песню Кристины Агилеры , с которым танцовщица не раз участвовала в конкурсах. А вот для заключительного этапа — дефиле в вечерних нарядах, на который все девушки должны были привезти свои платья, — Юля выбрала шикарный свадебный наряд, который впервые надела две недели назад в Севастополе. Удивительно, но свою вторую половинку пермячка нашла за три тысячи километров от дома — в Крыму. А её великолепный свадебный наряд принёс ей победу на конкурсе дома, в Перми.

«Было большое желание победить, — улыбается королева красоты. — Когда сначала назвали всех, кто стал победителем в других номинациях: «Дива премудрость», «Дива лучезарность», а моё имя всё так и не называли, я очень волновалась. А когда его произнесли последним, поняла, что победила. Это было очень приятно. Для меня это огромная гордость за нашу Пермь. После этой победы мне хочется и дальше участвовать в других конкурсах красоты».

Вместе с короной победительнице вручили сертификат на 50 тысяч рублей в салон меховых изделий и другие призы.

О семье и воспитании дочери

Любовь и семья в жизни Юлии появились несколько лет назад. После длительных отношений с молодым человеком у пары родилась дочка Настя, сейчас ей пять лет.

«Беременность протекала спокойно, никаких рисков не было, — говорит пермячка. — После рождения дочери моя жизнь в корне поменялась. Я стала по-настоящему счастливой, начала думать не только о себе и своих интересах, а стала нужной и необходимой для появившейся на свет крошечной малышки. Были определённые трудности, но с хлопотами по уходу за новорождённой дочкой мне помогали муж и родители. Настя всегда меня радует: она рано начала разговаривать и ходить. Когда в два года она пошла в садик, то уже всё умела. Сейчас дочь занимается воздушной гимнастикой, ходит на танцы и на английский. Мне она помогает во всём: если что-то упало или что-то нужно принести, дочка всё замечает и делает. И даже просить её об этом не нужно».

Увы, но совместная жизнь у родителей Насти не сложилась, и паре пришлось расстаться.

А вот со своим вторым мужем Юля познакомилась в прошлом году на сборах. Они оба входят в состав сборной России по танцам на колясках и оба приехали в Тульскую область, где и проходили сборы. Во время одной из тренировок спортсменам дали задание станцевать с партнёром.

«Мы только встали в пару, как все сразу же обратили на нас внимание и сказали, что у нас очень красиво получается, — вспоминает Юлия. — Чтобы дополнительно тренироваться, мы приходили в зал по вечерам и занимались сами. Потом тренеры увидели, что у нашей пары есть хорошая перспектива, и стали помогать нам».

Со временем появились и чувства.

«Он очень красиво ухаживал: дарил цветы, сочинял стихи, писал романтические эсэмэски, — делится красавица. — Несмотря на то, что мы жили в разных частях страны, часто ездили друг к другу в гости. Во время одной из таких поездок он сделал предложение, и 16 июня мы сыграли свадьбу. Вместе с родителями и родственникам приехали в севастопольский загс, а после фотосессии погуляли по городу и посидели в ресторане».

Правда, вопрос о том, где будут жить молодожёны, пока остаётся открытым.

«Ещё месяц мы будем у себя дома, в августе встретимся на трёхнедельных сборах, затем едем на соревнования в Питер, а потом будем принимать решение о переезде, — объясняет Юля. — Под вопросом участие в чемпионате Европы. Если снимут санкции, то мы поедем туда осенью. Очень жаль, что из-за санкций нам в течение двух лет пришлось пропустить выступления на чемпионате Европы и на чемпионате мира».

Об учёбе и танцах

Юля обучалась на дому. К ней приходили учителя, объясняли материал и задавали домашнее задание. Программа ничем не отличалась от той, которую проходили в школе её ровесники. Потом на общих основаниях девушка сдавала ЕГЭ. Никаких исключений выпускнице в инвалидной коляске на экзаменах не делали.

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«Было очень волнительно. ЕГЭ я сдавала в чужой школе, но справилась, а полученные баллы дали мне возможность поступить на заочное отделение экономического факультета Пермского университета. Специальность помогли выбрать родители», — вспоминает конкурсантка.

На занятия в университет Юле приходилось ездить. Сначала девушке в инвалидном кресле помогали справляться с трудностями ребята-одногруппники, а затем все лекции группе перенесли в новый корпус, где есть и пандусы, и специальные лифты.

Вскоре Юлия поняла, что экономика — это не то, чем бы она хотела заниматься всю дальнейшую жизнь, но бросать учёбу не стала. Сдала госэкзамены и получила диплом, но ни дня не проработала по полученной специальности.

Юлия нашла своё направление в другой области и сейчас не только получает неплохой доход, но и испытывает огромное удовольствие от своей работы.

«Я работаю мастером по маникюру и по наращиванию ресниц, клиентов принимаю на дому, — рассказывает пермячка. — Мне с самого детства нравилось делать маникюр. Повзрослев, решила заняться этим профессионально. Прошла курсы, подала объявление в Интернете, начала принимать девушек. Сначала за свои услуги брала чисто символическую плату, чтобы набить руку. Потом цену стала поднимать. Вскоре набрала свою клиентскую базу. Кто-то приходит ко мне через знакомых, кто-то — по объявлению».

Свою работу девушка планирует сама. Записывает клиентов так, чтобы и на тренировки успеть, и с дочкой позаниматься, и по хозяйству что-то сделать.

Танцы на колясках появились в жизни Юли 10 лет назад, когда она только-только поступила в вуз. Всё произошло случайно: во время прогулки она встретила на улице тренера. Разговорились. Тренер предложила съездить на выступление — посмотреть и, если понравится, прийти потом в зал на тренировку. Теперь без 3-часовых занятий в зале Юля уже не представляет своей жизни.

Первый раз на показательные выступления с командой девушка выехала в Ярославль после шести месяцев тренировок. Во время этой поездки Юля сделала вывод, что выступления на соревнованиях, — это не что-то заоблачное, а вполне реальная вещь. За эти годы талантливая танцовщица объехала пол-Европы: выступала в Голландии на Кубке мира, в Финляндии на Открытом чемпионате, в Италии на чемпионате мира и в Германии.

«Жизнь — это счастье, — уверена победительница конкурса красоты. — Всё, что происходит с нами, создаём мы сами. Можно, конечно, просто получать пенсию, сидеть дома, смотреть телевизор или зависать в Интернете. Я не такая. Для меня огромное счастье найти себя, чего-то добиться в жизни, ощущать себя нужной и востребованной. Это не только повышает самооценку, но и даёт импульс к дальнейшим действиям».