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Почему вы делаете эти странные вещи
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Почему вы делаете эти странные вещи 

Рамблер 10 часов назад
Вы совершали какие-нибудь странные поступки? Возможно, кажется, что за вами такого не водится, но на самом деле каждый время от времени делает что-то, что нельзя объяснить. Однако учёные, изучающие психологию, нашли кое-какие объяснения странностям.
1. Смех в обстановке, когда смеяться неуместно. Многим приходилось сдерживать смех во время торжественной речи начальника или на похоронах, хотя наверняка ничего смешного не было. Специалисты говорят, что в таком случае смех — это неосознанная реакция, позволяющая избавиться от излишней напряжённости и снять стресс от сильных эмоций.
2. Вздрагивание во время засыпания. По одной из версий, мы унаследовали рефлекс от наших предков-приматов. Они обитали на деревьях, вздрагивание при засыпании, когда тело расслабляется, предохраняло их от падения.
3. Восхищение ужасами. Новости, в которых говорится о катастрофах, насилии, убийствах, всегда популярны. Есть мнение, что, наблюдая поступки психопатов и преступников, мы на время примеряем их образ на себя и неосознанно перестаём быть законопослушными гражданами. Фактически на минуты мы сами становимся кровожадными бандитами, но не причиняем этим никому вреда.
Женский форум
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