«Ты нужен ей только пока здоров»

Мужской взгляд: «Ты нужен ей только когда здоров»

Хочется поделиться своими наблюдениями и выводами из семейной жизни.

Всегда хотелось семью, как в кино. Чтобы жена красавица, друг и мать твоих детей, и понятия у нас одни, и цели.

Но прошли годы. Первая жена родила двух детей, но жизни не было. Были крики и ругань даже при детях. Сам я не пью, не курю, работал на трех работах. Время шло и с женой мы прожили еще 21 год.

Но и я не без греха, стал искать женщину на стороне. Самое страшное, что мы, мужики, до такой степени дети, что нами можно как куклами крутить, а мы даже не заметим. Вот и мной стала манипулировать эта новая женщина, толкать тихонько меня на разрыв с семьей, даже моих детей готова была принимать. Я решился и ушел из семьи. Мы стали жить вместе, но ничего не изменилось. Со второй женой было так же, как и с первой. Мы даже переехали в другую страну.

Сын приехал ко мне и стало еще хуже. Сын стал причиной еще больших скандалов, моей головной болью и моим слабым местом.

В какой-то момент у меня случился инфаркт. И все кончилось.

До этого я всегда был на работе, что творилось дома без меня даже не догадывался, но верил в семью и в будущее. А после больницы пришлось все увидеть: и отношение к сыну, и к себе.

Поверьте, мужики, ты нужен только пока ты здоров. Наши отношения стали резко ухудшаться, она подала на развод.

Но я не пал духом, сделал выводы, взялся за свое здоровье. Потом открыл свое дело, дав сыну возможность доучиться до кандидата наук. Но если бы я знал, что такое семейная жизнь, то никогда бы не женился. А детей всегда можно сделать и вырастить без участия таких женщин.

Когда мне было 14, дед посоветовал: "прежде чем жениться, посмотри кто ее мать". Женщинам дали права на бумаге, и это была большая ошибка для человечества.