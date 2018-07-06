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«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»
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Наболело: «Живу с этим чудовищем уже 12 лет» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В моей жизни надо что-то менять!
Мой муж — психопат, нет своего жилья, проблемы в школе у сына, нет радости в жизни, до сих пор не купила себе квартиру, но постоянно работаю. У подруг уже давно все хорошо, развит бизнес, есть машины, квартиры, детей уже снабдили всем этим.
Я простая русская тетка 46 лет. Нет, я не старая, это мне столько лет! А в душе я девушка. Выгляжу не как Анджелина Джоли, но меня с ней сравнивали когда-то.
Расцвет моей молодости пришелся на «лихие 90-е», когда о замужестве даже не мечтала, не было работы, возможностей сыграть свадьбу, получить жилье. Да ещё и эти войны, афганская, потом чеченская, потенциальных женихов просто поубивали во время войны. Поэтому «счастье» я нашла на севере нашей страны в 34 года. «Счастье» приехало на заработки, ему, как и мне, было грустновато вечерами в холодном маленьком городке, вот и понеслась любовь.
А деньги на севере всегда есть. Отдыхали после тяжелого трудового дня, как «рокфеллеры»: дискотеки, бильярды, казино, рестораны, просто гуляли и фоткались, не скучали. Дошло дело до свадьбы. Меня буквально в нее втянули. Они заказали ресторан, назначили дату, я еще работала, а они уже приехали меня забирать. Поэтому увольнялась экстренно за один день (своему директору поклон), собирала вещи полчаса, в машину всё не влезало, еле затолкала. Пять раз эти вещи перегружали с поезда на поезд, потом часть потеряли, потом вернули, и, наконец, свадьба.
Живу с этим чудовищем уже 12 лет. Он орет на меня постоянно и руку поднимает. Сейчас сыну уже 11 лет, он и на него начал так же орать. Живу в постоянном страхе. Не хочется идти домой, видеть стоящую у дома машину и уже предполагать, каким будет вечер.
У меня психика не выдерживает, а у ребенка тем более. У мужа особое отношение к сыну, он его якобы любит. Но как можно обзывать своего ребенка всякими гадкими словами и говорить вещи, которые сокамерники в тюрьме не позволят себе сказать?
Он всех заставляет быть его «шестерками». Запугал сына так, что тот со мной даже говорить боится. Заставляет ребенка ежеминутно что-то подать, унести, принести, убрать. У меня такое чувство, что жизнь закончилась.
Он редкий психопат, всегда в своих неудачах обвиняет других. Даже к матери своей так относится, угрожает ей. Живем мы в малюсеньком городе. Полицию я вызывала, но все это не помогает. Я виновата в том, что не могу разорвать этот круг. Тогда я уехала слишком далеко и теперь вернуться домой сложно. Всегда мешают обстоятельства: работа, школа, обязанности перед другими людьми.
И все-таки я уезжаю, на две недели точно. Но надеюсь, что получится навсегда!
Женский форум20
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