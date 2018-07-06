5 типов мужчин, от которых сложно добиться любви

5 типов мужчин, от которых сложнее всего добиться любви

Если мужчина не романтик, это не значит, что он тебя не любит. Как же понять по его поведению, что он действительно к тебе неравнодушен? Разбираемся вместе.

Мужчина-сын

На первом свидании:

Взрослый, на первый взгляд самостоятельный ухажер. Первое свидание у вас будет в знакомом для него месте. Он знает самые вкусные блюда не потому что частый гость заведения, а потому что он ходит туда со своей мамой. В разговоре ему важно узнать насколько хорошая ты хозяйка. Такого мужчину трудно раскусить сразу. Не удивляйся, если на следующей встрече вы поедете знакомиться с родителями.

В жизни:

Практичный и заботливый. Воспитание в среде женщин прививает таким мужчинам доброту и отзывчивость, но неразрывно связывает их духовно. Поэтому ты никогда не станешь для него единственной и неповторимой. Но если и займешь второе место, то оно, несомненно, будет почетным. Задумайся, как часто он приглашает тебя на семейные посиделки, несмотря на возражения матери. Если вы всегда ходите вместе — это победа.

Мужчина-сталь

На первом свидании:

Место первой встречи будет абсолютно любое, главное чтобы там было тихо и спокойно. Отличает этого парня честность и прямолинейность, порой даже в ущерб романтичности. Эти мужчины, кажется, никогда не слышали фразы «женщина любит ушами». Его серьезность и брутальная молчаливость скорее всего сведут тебя с ума.

В жизни:

Такой тип особо не разбрасывается на комплименты, но всегда готов сделать для тебя всё, что ты попросишь. Не любит гостей и суету. Лучшим соратником для него будешь ты. Иногда может казаться, что ты именно та, кто сделает из этого угюмого парня добродушного весельчака. Но не старайся его переделать, он просто не такой. Будь для него центром вселенной, и деликатно «подсказывай», какие чувства он мог бы испытывать в той или иной ситуации.

Мужчина-ребенок

На первом свидании:

Чуткий, но в тоже время деловой и респектабельный — это его любимая роль для первой встречи. Соответствуя своему образу, на свидание он пригласит тебя в дорогой ресторан. Пелена с глаз спадет, когда ты окажешься в его квартире: маленькая уютная квартирка без излишеств: стол, стул, кровать и… игровая приставка.

В жизни:

Не бойся, что со временем он потеряет свою романтичность. Будь готова к постоянным сюрпризам, подаркам, неожиданным путешествиям. Он постоянно пребывает в поиске себя. И как любой «творец» просто нуждается в музе. Зато если и любит, то по-настоящему, находя в женщине и поддержку, и опору, и стабильность. Давай ему понимание и принятие, и его любовь тебе вернется сторицей.

Мужчина-карьерист

На первом свидании:

Опаздать к нему на свидание значит потерять его доверие. В ресторане он постоянно смотрит на часы, а ты чувствуешь себя лишней. Напрасно. У такого человека каждая минута на счету. И то, что он втиснул встречу с тобой в свое расписание — многое для него значит.

В жизни:

За материальную сторону вашей совместной жизни можешь не беспокоиться: мужчина-карьерист всегда найдет выход из любой ситуации. Большой плюс в том, что у такого типа нет времени на измены и развлечения. Проявленим любви для него является тот факт, что он — фундамент вашей совместной жизни. На нем большая ответственность и, твоя задача не «напрягать звонками», а помочь расслабиться после тяжелого трудового дня. В благодарность жди отмененную деловую встречу, ради романтического ужина.

Мужчина-огонь

На первом свидании:

Не удивляйся, если вы проведете «первый романтический ужин» на… танцполе. Его поведение покажется тебе весьма эксцентричным. Но через полчаса ты уже будешь влюблена в харизматичного парня. Такой тип мужчины всегда должен быть в центре внимания, поэтому чаще всего его выбор — спокойные девушек.

В жизни:

Такая напористость происходит далеко не от уверенности в себе. Скорее наоборот. Готовься ко скандалам и постоянной ревности на пустом месте. Лучший ответ на излишнюю агрессию — уйти. Пусть он сам справляется со своими мыслями. Такой мужчина будет держаться за тебя мертвой хваткой. Решительностью ты дашь ему понять, что не терпишь к себе подобного отношения. Он же поймет, что может потерять тебя. Со временем страсти утихнут, но скучно вам точно не будет.