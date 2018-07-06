Что раздражает провинциалов в москвичах

Удивительно, но большинство приезжих, перебравшихся в большой город в поисках лучшей жизни, зачастую весьма негативно относятся к коренным жителям, считая, что им все досталось слишком уж легко, в то время, как они сами вынуждены были горы сворачивать, лишь бы чего-то добиться. Мы составили список основных «претензий», которые провинциалы предъявляют тем, кому повезло родиться в мегаполисе.

Никакого понятия о гостеприимстве и домашних застольях

В столице действительно не принято такое понятие, как «я шел мимо, дай, думаю, зайду» или «мне нужно где-то переночевать, я останусь у тебя?». Одно дело, если об этом просит ваш близкий человек, но совсем другое — если с подобной просьбой к вам обращается практически посторонний. И многие провинциалы с грустью вспоминают о веселых посиделках в своем родном городке, когда можно было без приглашения заглянуть «на огонек» и перекусить чем-то вкусненьким.

Большинство столичных жителей предпочитают устраивать встречи за стенами родного дома и уж точно не будут накрывать вам щедрый стол, чтобы удовлетворить ваш гастрономический вкус. А если вы и попадете в дом к местному жителю, то максимум вас угостят чашечкой чая или кофе и с упоением будут обсуждать последние новости или то же искусство.

Взгляд свысока и высокомерная улыбка

Большинство приезжих отмечают, что столичные жители слишком неприветливы, неулыбчивы, да и местами даже агрессивны. Они ведь у себя привыкли поступать от всей «широты своей души», поэтому вся эта холодная вежливость их действительно раздражает.

А еще они никак не могут привыкнуть к тому, что здесь принято держать дистанцию и уважать личное пространство (в том числе уважительно обращаться к незнакомым людям на «Вы»). И не нужно виснуть на человеке, хлопать его по плечу или бесцеремонно обращаться, если вы его видите лишь первый-второй раз в своей жизни.

Но при этом, если у вас действительно возникла проблема (вы заблудились, вам не хватает мелочи на метро и так далее), столичные жители обязательно откликнутся и точно не оставят вас в беде. Это касается реальной помощи, а не тех моментов, когда некоторые специально придумывают слезливые истории, пытаясь выудить у доверчивых граждан побольше денег.

Отсутствие интереса к новым местам

Совпадение или нет, но обычно, когда спрашиваешь у местных жителей о той или иной достопримечательности или о событиях, связанных с каким-либо местом, да и просто дорогу, они теряются и не могут сказать ничего вразумительного. Нет, безусловно в своем районе они еще ориентируются, но вот о новых местах даже не слышали и им в принципе не так интересна история, которая здесь происходила. Оно и понятно: со временем город настолько разросся и преобразился, что некоторые улицы (переулки и другие памятные места) безвозвратно канули в Лету, поэтому и уследить за всеми преображениями действительно сложно.

Лень и нежелание строить карьеру

Это тоже отчасти правда. Местным жителям не нужно выживать, доказывая, что они лучше всех остальных. Поэтому они, обеспеченные с детства всем необходимым, довольствуются обычной работой с более чем скромной зарплатой и не претендуют на что-то большее. Безусловно, есть редкие исключение, но в основной своей массе столичных жителей вполне устраивает такое положение дел и менять что-либо они не спешат.

Например, многие из них проживают в квартирах, доставшихся еще от дедушек-бабушек-родителей, с доисторическим ремонтом, но даже не подумают о том, чтобы обновить интерьер или даже поменять жилплощадь на более роскошные апартаменты. Зачем? Их вполне все устраивает. И лучше потратить это время на «поиск себя и смысла жизни», чем вкалывать на нескольких работах и содержать кучу родственников, которым тоже нужна ваша помощь.

Уверенность, что за городом (а точнее, за центром) жизни нет

Большинство коренных жителей столицы, родившиеся в каком-нибудь центральном районе, искренне не понимают, как можно жить на окраинах или (что еще хуже) за пределами города. Они будут ютиться с родственниками в небольших квартирах, но зато в престижном месте и смеяться над теми, кто решил променять неуютное жилье на комфортную новостройку, но в отдаленном районе.

Поэтому провинциалы, заработав первую солидную сумму и приобретя желанную квартиру в большом городе, с обидой выслушивают комментарии местных, например, «кто тебя заставлял приобретать там жилье? Вот теперь стой в пробках и не жалуйся». При этом, повторимся, далеко не все местные жители способны купить хоть какую-то квартиру, не важно в каком месте. Они будут годами делить жилплощадь с родителями или, если все же решатся съехать, найдут в аренду подходящую квартиру, расположенную непременно поближе к центру.

Много пафоса и непонятный стиль в одежде

Почему-то провинциалы считают, что столичные жители все без исключения передвигаются на роскошных автомобилях, проживают в пентхаусах, обедают и ужинают в самых дорогих ресторанах, по 3-4 раза в год летают на фешенебельные курорты и вообще не считают денег. А все столичные мадам не выходят из дома при полном параде, обязательно на высоченных шпильках, с дорогой сумочкой и не менее дорогой собачкой под мышкой.

И очень удивляются, когда наконец ближе знакомятся с коренными жителями. Оказывается, далеко не у всех есть даже самая обычная машина, многие из них ютятся в обычных хрущевках, а местные девушки давно сменили роскошные наряды и высокие каблуки на более удобные вариации.

В последнее время в столицах наблюдается тенденция к комфорту, поэтому если вдруг вам навстречу попалась дама при полном параде, в слишком вызывающей одежде и на шпильках, то она определенно перебралась в мегаполис недавно и еще не разобралась во всех «правилах игры».

Слишком быстрый темп жизни и суетливость

Отчасти это правда. Не всем приезжим легко принять быстрый ритм мегаполиса, ведь у себя в глубинке они привыкли к размеренной неторопливой жизни. И впервые попадая в большой город, они теряются и раздражаются от того, что все вокруг носятся как угорелые, пытаясь успеть решить за день как можно больше дел. Увы, но это действительно так. Местные жители словно соревнуются между собой в скорости и запросто могли бы выигрывать марафоны или соревнование, где нужно было бы за рекордное время пройди дистанцию, не разлив при этом кофе или смузи.