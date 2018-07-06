13 неожиданных фактов о поцелуях

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые появился в Великобритании. А два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций . Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Знали ли вы, что большинство филематологов — ученых, изучающих физиологию и психологию поцелуев, — сходятся во мнении: целоваться полезно? Поцелуй как важный элемент романтических отношений существует во многих культурах. В среднем каждый человек тратит около 336 часов в своей жизни на поцелуи.

К этому чудесному празднику мы решили подготовить подборку из познавательных фактов о поцелуях.

1. У большинства людей воспоминания о первом поцелуе более яркие, чем о первом сексе.

2. С биологической точки зрения поцелуй — это наиболее полный обмен информацией с другим человеком. Запах, вкус — это каналы химической коммуникации, которые на подсознательном уровне говорят, подходит ли нам партнер.

3. Поцелуи продлевают жизнь. Согласно исследованию, проведенному в 80-х годах прошлого столетия, мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, реже попадают в аварии и имеют более высокий доход, чем те, кто этого не делает.

4. В Азии, Африке и Южной Америке есть общины, в которых поцелуи не приняты. А в некоторых штатах Америки поцелуи в общественных местах даже запрещены.

5. Филемафобия — паническая боязнь поцелуев.

6. Поцелуи укрепляют иммунитет. При поцелуе люди обмениваются бактериями. Пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма.

7. Поцелуи в течение долгого времени понижают уровень гормона стресса — кортизола, что помогает ощутить чувство защищенности.

8. Две трети людей слегка наклоняют голову вправо, когда целуются. Наклон головы вправо при поцелуе — один из самых древних примеров поведенческой асимметрии и является таким же ее признаком, как предпочтение правой руки, уха или глаза при прищуре.

9. Мировой рекорд самого долгого поцелуя принадлежит паре из Таиланда — Эккачу и Лакшане Тиранарат. В 2013 году пара слилась в поцелуе на 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

10. Во время поцелуя задействовано около 146 лицевых мышц. Такая своеобразная гимнастика для лица препятствует образованию морщин. А еще одна минута поцелуя сжигает 26 калорий.

11. Ученые установили, что в нашем мозгу имеются особые нейроны, которые помогают нам находить губы любимого человека в темноте.

12. Во время поцелуя выделяются те же нейротрансмиттеры (химические передатчики импульсов между нервными клетками), что и при усиленных физических нагрузках или приеме кокаина. Сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается.

13. Поцелуй тонизирует организм и в то же время снимает напряжение, уровень гормона стресса (кортизол) падает. В мозгу продуцируются эндорфины — эндогенные опиаты: они вызывают чувство радости и одновременно снимают боль.