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Какие книги вызывают психические расстройства
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Какие книги вызывают психические расстройства 

Рамблер 4 часа назад
Книги сопутствуют нам с самого детства. Литература способствует общему развитию, обогащает словарный запас, учит пониманию жизни. Но особо впечатлительных людей книги могут потрясти настолько, что они переймут особенности характера того или иного героя, заработав «литературный синдром». И вот самые част встречающиеся расстройства.
1. Синдром Мюнгхаузена, при котором человек преувеличивает симптомы недуга, постоянно приписывает себе недомогания и требует незамедлительного лечения. В реальности у человека с синдромом Мюнгхаузена наверняка нет никаких серьёзных болезней, ему необходимо лишь внимание окружающих.
2. Синдром Питера Пена — это боязнь взросления. Причём речь идёт не столько о возрастных изменениях, сколько о боязни ответственности, которую должны брать на себя взрослые люди.
3. Синдром Мартина Идена загоняет в депрессию. Человек, который поставил перед собой цель, долго шёл к ней прикладывая массу усилий, и наконец достиг, считает, что осуществлённая мечта — это финальная точка, за которой ничего нет. Осознание этого факты заставляет его страдать.
4. Синдром Плюшкина чаще настигает людей старшего возраста. Подобно герою Гоголя, они начинают тащить в дом всё, что попадётся под руку, и не жалеют расставаться с этим «богатством».
Женский форум
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