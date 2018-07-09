Как знаки Зодиака выполняют свои обещания

Кто-то готов в лепешку расшибиться, но сделать то, что кому-то пообещал, а кто-то считает, что он хозяин своего слова: захотел — дал, передумал — забрал обратно. И сегодня мы расскажем, как с этим обстоят дела у знаков Зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны в основном свое слово держат и данные кому-либо обещания выполняют. Вот только их порой нужно по тридцать три раза «пинать», чтобы стрясти с них обещанное. Представители этого знака настолько заняты, им о таком количестве вещей приходится помнить одновременно, что в потоке мыслей их посулы другим людям просто теряются. И, кстати, это очень удобно: мало кто способен раз за разом просить об одном и том же (все-таки чувство собственного достоинства — не кот чихнул), так что многим надоедает «работать напоминалкой» и они уже ничего от Овнов не хотят.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Прежде всего стоит сказать, что Тельцы, как правило, не дают тех обещаний, выполнение которых может вырвать их из зоны комфорта, доставить какие-либо неудобства. Им лишние хлопоты ни к чему. Поэтому они всячески избегают конкретных посулов, отделываются туманными формулировками. Но уж если представитель этого знака дал тебе твердое слово, он его обязательно сдержит. А потом найдет возможность за твой счет компенсировать затраченные силы, время, деньги.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы с выполнением обещаний не заморачиваются. Они легко раздают посулы направо и налево — для них это один из способов добиться дешевой популярности — и так же запросто забывают о том, что они пообещали. Если же тебе придет в голову напомнить, что ты ждешь, пока представитель этого знака сдержит свое слово, тебе «скормят» душещипательную историю, красочно повествующую, почему он ну просто не в состоянии выполнить обещание («но я старался, честно-честно!»), и ты же его еще и пожалеешь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки своими словами не разбрасываются, никогда не обещают того, что им выполнить не под силу, а к своим клятвам и зарокам вообще относятся очень серьезно. Для них невыполненные обязательства — минус в карме, а потому они перестраховываются, стараясь обезопасить себя от замутнения своей ауры нарушением данного слова. Если же представитель этого знака что-то пообещал тебе или себе, он обязательно это сделает, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Лев (23 июля — 22 сентября)

Львы выполняют лишь те обещания, которые дали людям, чем-то им очень дорогим. Для близких они готовы горы свернуть, в лепешку расшибиться, но сдержать свое слово. А вот остальным перепадает от «львиных» щедрот только в том случае, если представитель этого знака пребывает в подходящем настроении, если ему не лень этим заниматься и если его эти обязательства ничем не напрягают. Себе же Львы регулярно что-то обещают, но и тут исполнение зароков зависит от сиюминутного настроя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы верны только слову, данному себе, а вот с обещаниями другим людям дело обстоит несколько сложнее. У них должна быть личная заинтересованность для того, чтобы сначала что-то пообещать, а потом это сделать. Если же представителю этого знака ничего от их усилий не «наплющит», от него не добьешься ни взятия на себя обязательств, ни уж тем более их выполнения. Девы слишком меркантильны, чтобы по своей инициативе и безвозмездно творить добро, они считают, что за все нужно платить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы легко дают обещания и стараются их исполнять, даже если им это неудобно. Они делают все, чтобы не разочаровывать тех, кто чего-то от них ждет, так как хотят быть хорошими для всех и не желают, чтобы их воспринимали как пустозвонов. Так что ты, выманив у представителя этого знака какой-то посул, можешь вить из него веревки: он раз за разом будет совершать то, что однажды тебе пообещал. А вот на то, чтобы выполнить зарок, данный себе, у Весов часто силы воли не хватает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — товарищи хитрые. После того как они выполняют свое обещание, «стоит пересчитать наличные деньги и пальцы на руках» — есть вероятность, что чего-то не хватает, и хорошо, если только душевного спокойствия. Они часто оборачивают данное кому-то слово себе на пользу и во вред тому, кто имел неосторожность навязать им какие-либо обязательства. Более того, они умудряются, кому-то что-то посулив и исполнив «обет», сделать этого человека своим вечным должником или заставить впоследствии и близко к ним не приближаться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы раздают обещания легко и стараются как можно быстрее их выполнить. Им нравится чувствовать себя покровителями и благодетелями, они таким нехитрым образом обретают власть над окружающими, увеличивают число тех, кто считает их своими друзьями, и получают ощущение всемогущества. Правда, иногда они развлекаются и держат данное слово в несколько извращенном виде, так что ты потом хорошенько подумаешь, прежде чем снова рассказать им о своих потребностях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — народ суровый. Если они тебе что-то пообещали, то не думай, что можешь расслабиться и мирно ждать результата. Представители этого знака прекрасно умеют делать так, чтобы львиную долю их обещания ты выполнила самостоятельно, ну или, по крайней мере, каким-то другим образом прочувствовала, как они вынуждены из-за тебя напрягаться. Они именно те люди, которые дают голодному не денег на хлеб, а удочку, чтобы тот наловил себе на обед рыбы. И, кстати, добиться, чтобы Козерог тебе что-то пообещал, о-о-очень непросто.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи свое слово держат всегда, а если этого не происходит, значит, у них нет вообще никакой возможности исполнить свое обещание. В них силен своеобразный кодекс чести, который не позволяет просто «забить» на взятые на себя обязательства. И, кстати, они часто не тебе обещают сделать для тебя что-то хорошее, а себе дают зарок, что совершат ради тебя то, в чем ты сейчас нуждаешься. Соответственно, представителей этого знака крайне бесит, когда другие относятся к своим посулам легкомысленно и не выполняют их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы свое слово держат, если, конечно, вспоминают о том, что кому-то что-то пообещали. А память у них избирательная — если им кажется, что какая-то твоя потребность — блажь и никакого рационального зерна в себе не несет, ну или не доставит тебе эстетического удовольствия, они тут же забывают о своих посулах. Зароки же, данные себе или ради себя, они в основном стойко игнорируют, так как редко когда могут отказать себе в чем-то или резко сменить свой образ жизни.