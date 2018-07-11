Знаки зодиака, которые постоянно сомневаются в себе

Представители этих знаков Зодиака любят сомневаться во всем, но больше всего — в самих себе.

Близнецы

Многие Близнецы уверены, что их единственная сильная черта — это природное обаяние. А вот в своих навыках они любят сомневаться. Да, им действительно многое достается как по волшебству, но это вовсе не означает, что они недостаточно талантливы. Эй, ребят, признайте, что вы классные: это же чистая правда!

Дева

Девы — настоящие перфекционисты, поэтому если что-то вдруг получается не совсем так, как они задумали, они начинают ругать себя за ошибку и думать, что недостаточно старались. Представители этого знака находятся под давлением у самих себя, поэтому очень часто недооценивают свои способности. Здесь важно, чтобы окружающие хотя бы иногда пытались убедить их в обратном.

Весы

Весы постоянно сомневаются в своих силах и умениях. Если начальник похвалит их работу, они скажут что-то типа «ну что вы, это все Вася, я всего-то немного ему помог (ла)». Они не могут поверить в то, что чего-то добились — причем, сами. Весы верят в то, что удачу легко спугнуть, а расположение людей, даже близких, — потерять.

Козерог

У Козерогов завышенные требования к себе. Они настолько упрямы, что не сдаются там, где все остальные давно забили бы. Представители этого знака опасаются проявлять уверенность в себе, чтобы никто вокруг не подумал, что они хвастаются. Ну и вообще, тьфу-тьфу-тьфу, а то сглазят еще…

Рыбы

Еще одной «двойной» знак, который любит сомневаться во всем. Рыбам часто кажется, что лучше всего в этой жизни они умеют пускать пыль в глаза. Иногда они боятся, что сейчас придет кто-нибудь нехороший и разоблачит их, доказав, что все их успехи — это фейк.