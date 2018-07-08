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Чем дороже свадьба, тем чаще пары разводятся
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Чем дороже свадьба, тем чаще пары разводятся 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые пришли к неутешительным выводам для транжир, задумавшим жениться.
Ученые-экономисты Эндрю Фрэнсис-Тан и Хьюго М. Миалон сравнили 3000 женатых людей, пытаясь найти любые признаки, которые укажут на высокую вероятность развода.
Одно из грустных заключений, к которому пришли исследователи, состоит в том, что риски развода выше у пар, потративших на обручальные кольца более полутора тысяч фунтов стерлингов (что составляет примерно 125 тысяч рублей). То же самое касается и самой свадебной церемонии. Самыми крепкими оказались пары, чьи затраты не превысили 753 фунтов стерлингов (или 63 тысячи рублей). А вот пары потратившие свыше 15 000 фунтов стерлингов (или 1 250 000 рублей) разводились в 1,6 раз чаще всех остальных.
Объясняется такой эффект просто, пока вы заняты организацией свадьбы мечты, на которую приходится тратить много времени и средств, вы отвлекаетесь от реальных отношений, а как только торжество проходит, наступает разочарование.
Женский форум
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