Названы признаки серийного убийцы

Серийных убийц от прочих преступников отличает одна особенность: они всё делают на основе особого ритуала. Криминалисты, имеющие дело с серийными убийцами, рассказали, какие черты характера свойственны им.

1. Ненависть к животным. Подавляющее большинство маньяков ещё в детстве мучали и убивали животных. Такое поведение говорит о желании почувствовать себя всесильным и склонности к насилию.

2. Пережитое в детстве психологическое насилие. Если родители чрезмерно подавляют ребёнка, то у него развивается озлобленность на окружающий мир и не формируется способность к сочувствию.

3. Страсть к сжиганию неодушевлённых предметов. Таким способом преступник тешит самолюбие. Кстати, психологи полагают, что уничтожение с помощью сжигания — один из механизмов преодоления сложностей, а потенциальные маньяки прибегают к нему, чтобы справиться с обидами и агрессией.

4. Черепно-мозговые травмы в детстве и отрочестве. У детей с травмами мозга, особенно неоднократными, выше вероятность деформаций в областях мозга, ответственных за мотивацию и агрессивность.

5. Самовлюблённость. Маньяки-убийцы часто считают, что они имеют особые жизненные привилегии и вправе определять судьбы. При этом они совсем невосприимчивы к критике.