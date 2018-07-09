Раскрыты секреты ночных кошмаров

Люди время от времени видят кошмарные сны. Психологи выяснили, что есть сюжеты-триллеры, которые приходят в сны чаще прочих, и даже нашли им объяснения.

1. Появление в обнажённом виде на людях. По одной из версий, нагота во сне — символ секрета, который вы не хотели бы предавать огласке, потому что он достоин порицания или осуждения.

2. Конец света. Апокалипсис в снах выглядит по-разному, но в любом случае по-настоящему пугает. Объяснений этому масса. Так, воду можно трактовать как показатель бессознательных желаний и подавленных мыслей. Если вам приснился апокалиптический ураган, то, возможно, вас пугают грядущие перемены. В основе сна об ужасающей грозе, которая уничтожает всё, — страх необратимых изменений.

3. Падение. При таком кошмаре человек просыпается моментально и часто с резким движением тела. Порождают его чрезмерное беспокойство в обычной жизни. Такой сон может присниться в ситуации, когда кажется, что контроль над жизнью утерян.

4. Похищение. Если человеку снится, что его похищают, то это означает длительное беспокойство. Вариант с похищением в багажнике автомобиля говорит, что человек оказался в эмоциональной ловушке и скован. Если же в сюжете похищают другого человека, то это отражение черт, которые человек вынужден в обычной жизни скрывать. Таким сном подсознание будто прячет эти черты и укрывает их окружающих.