Маленький и ушастый: о чем говорит внешность

Многие девушки отвергают маленьких, коротконогих ухажёров и засматриваются на высоких, атлетически сложенных красавцев. А зря! Учёные говорят: маленькие люди — волевые, целеустремлённые, смелые и многого добиваются в жизни. Далеко ходить не надо — многие известные бизнесмены и политики невеликого роста. По данным исследователей, внешность человека напрямую связана с внутренними качествами.

Немецкий психиатр и психолог Эрнст Кречмер в начале XX века опубликовал работу «Строение тела и характер». В исследовании он выделил три основных типа строения тела человека и обозначил, какие черты характера им свойственны. Так, по версии учёного, высокие и худощавые астеники — мечтательные и одухотворённые, а плотные гиперстеники — непредусмотрительные и необязательные.

И современные психиатры, психологи, эндокринологи подтверждают теорию Эрнста Кречмера — связь между внешностью и внутренними качествами есть. News.ru попросил теоретика психиатрии, профессора Института психоанализа Вадима Руднева, психолога-физиогномиста Артёма Павлова , врача-эндокринолога Алексея Калинчева рассказать, как по внешности «читать человека, как открытую книгу». Оказалось — это проще, чем кажется.

Вся правда о носатых и ушастых

«Нос — это выдающаяся часть тела», — говорит Артём Павлов. В прямом и в переносном смысле слова. Он может рассказать о характере человека многое. В художественной литературе нередко впечатлительная и ранимая барышня имеет тонкий, изящный носик. И это не случайно.

— Людям с тонким носом свойственна слабая психика (тревожность, зависимость от мнения других) и высокая степень истеричности. Такой человек может устроить истерику на пустом месте. У него часто меняется настроение, — сказал Артём Павлов.

Толстый нос, напротив, свидетельствует о крепкой психике. Такие люди, может быть, не слишком тонко чувствуют этот мир, но зато не переживают по пустякам.

«Не суй свой длинный нос куда не следует», — это выражение имеет под собой реальную подоплёку. Эксперты говорят: люди с большими носами — любознательные, у них живой ум, выраженные аналитические способности. Если у длинноносого человека на носу ещё и горбинка — он импульсивный, резкий, и в обиду себя не даст. Опасный человек.

Ещё имеет значение, куда смотрит кончик носа. Если вниз — перед вами человек закрытый, который никому не показывает своих истинных чувств. Обладатели курносых носов, наоборот, выставляют свои переживания напоказ.

«Бабушка, почему у вас такие большие уши?», — спрашивала Красная Шапочка в сказке Шарля Перро . — «Чтобы лучше слышать, дитя моё», — отвечал ей волк.

Сказка ложь, да в ней намёк. Физиогномисты говорят — обладатели больших ушей действительно лучше слышат, но не собеседника, а… себя. Если у человека ушные раковины большого размера, у него хорошая интуиция. Такой индивидуум умеет просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Среди бизнесменов и политиков ушастых людей достаточно.

На оттопыренные уши легко вешать лапшу. В этой шутке есть только доля шутки. По мнению экспертов, лопоухие люди склонны воспринимать за чистую монету любую сказанную информацию. Они чаще других оказываются жертвами аферистов и мошенников. Люди с ушами, прижатыми к голове, наоборот, как звери, готовящиеся к атаке. Они всегда на чеку и везде чувствуют подвох.

Ещё характер человека можно определить по глазам. Обладатели больших глаз могут быть либо хорошими стратегами, либо инфантильными мечтателями. Чтобы «поставить диагноз» конкретному человеку, нужно исследовать лицо в комплексе — нос, брови и глаза.

«Мы все глядим в Наполеоны»

Характер человека связан с его ростом и комплекцией. Артём Павлов говорит: «комплекс Наполеона» у низкорослых людей — это не выдумки, а реальность.

— Когда у человека слабые антропометрические данные — низкий рост, короткие конечности — у него повышенная внутренняя мотивация. Он стремится доказать себе и другим, что он чего-то стоит, что он не хуже других, — сказал Артём Павлов.

Характер зависит и от типа фигуры. Если у человека (мужчины или женщины) широкие плечи и узкие бедра — у него много тестостерона (мужских половых гормонов). Такие люди целеустремлённые, сильные духом, умеют добиваться своих целей.

— Этот гормон отвечает за выносливость и лидерские качества, амбиции. Именно они и важны для успешной карьеры, — рассказал Алексей Калинчев.

Ещё одна закономерность, которую отмечает доктор Калинчев, — чем меньше у женщины грудь, тем больше у неё «мужских качеств». Такие женщины активны, агрессивны, стремятся доминировать. Женщины с большим бюстом (и широкими бёдрами), наоборот, мягкие, пассивные, чрезмерно эмоциональные.

Доктор шутит про «большой бюст» у мужчин, который, к сожалению, встречается всё чаще. Мужчины с женоподобной фигурой — широкими бёдрами, узкими плечами — это женщина в штанах.

— Поведение бабье, истеричное. Заметьте, именно не женское, а бабье. Такие мужчины обычно на вторых ролях в семье, — говорит доктор.

Алексей Калинчев отмечает: женщинам астенического типа телосложения — они худые, высокие, с невыраженными бёдрами и бюстом — обычно характерна «эмоциональная неустойчивость, возбудимость, нестабильность и неуравновешенность нервно-психических процессов».

— Такие женщины часто бывают инфантильными, не хотят выходить замуж, заводить детей, имеют увлечения, свойственные подросткам, — отметил врач.

Также эксперты заметили, что люди с короткими ногами являются открытыми, общительными, искренними в проявлении эмоций и обладают так называемой «сильной половой конституцией» — сексуально активны и раскрепощены.

Нестандартные психбольные

Профессор Вадим Руднев отмечает интересный факт — большинство психически больных людей имеет нестандартные размеры тела.

— Это либо огромные люди, либо очень маленькие. Это их отличает. Психически здоровые люди обычно средние по габаритам, — рассказал эксперт.

Он убеждён — тело и психика человека тесно связаны между собой. Любые душевые проблемы сразу отражаются на внешнем виде. Если у человека «едет крыша» — это проявляется на лице: бледностью, синяками под глазами, хаотичными движениями.