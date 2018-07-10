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Как женщины защищают свои репродуктивные права
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Как женщины защищают свои репродуктивные права 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Не только в России регулярно рассматривается принятие антиабортных законов — Верховный суд США вновь решил пересмотреть закон от 1973 года, в котором указана неприкосновенность частной жизни и право женщин самостоятельно принимать решение об аборте. Чтобы привлечь внимание к проблеме без опасных митингов, активистки могут использовать специальный хэштег для соцсетей — #Lysistrata2018
История хэштега ведет к «Лисистрате» — комедийной пьесе, написанной почти 2500 лет назад Аристофаном. Сюжет рассказывает о женщинах Греции, которые организовывают протест против Пелопоннесской войны, отказываясь заниматься сексом до тех пор, пока мужчины не прекратят сражаться и не заключат мир.
Главный персонаж — Лисистрата, призывает своих сестер объединиться и стать солидарными перед лицом большой проблемы, в то время как мужчины отказываются сесть за стол переговоров. У этой комедии счастливый конец: мужчины вынуждены заключить договор о прекращении войны, и секс-забастовка заканчивается.
Молодая журналистка из Нью-Йорка Джен Эшли Райт взяла историю Аристофана за основу нового флэшмоба под хэштегом #Lysistrata2018, чтобы через твиты сигнализировать о своем несогласии с законодательством и людьми, принимающими новые законы. С помощью этого флэшмоба она собирается поощрять женщин, дающих понять, что они не заинтересованы в мужчинах, выступающих за запрет абортов.
Если ты одинока или ходишь на свидания, добавь эмодзи с судьей в свою анкету, чтобы показать людям, что ты не будешь встречаться и заниматься сексом с кем-либо, кто не поддерживает право женщины на выбор.
Инициатива уже встречена неодобрительными комментариями: мужчины жалуются на то, что это несправедливо. Райт поддерживает подобные сообщения, заявляя о том, что это действительно несправедливо — когда государство лишает тебя репродуктивных прав.
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