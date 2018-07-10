Есть ли жизнь после 30?

Бриджит Нильсен рожает на шестом десятке, Мадонна законсервировалась в ботулинах, а Холли Берри и Жанна Агузарова вообще решили, что стареть — это глупо и пошли в обход. Значит, после 30 жизнь продолжается? На эту тему рассуждает журналист Этери Челандзия.

В 17 лет мне казалось, что вся жизнь позади и что после 30-ти не живут. Шли годы, я миновала один за другим три пороговых десятилетия и благополучно разменяла пятый десяток. Мне-то самой сейчас кажется, что я молода, как никогда, но для 20-летних я, понятное дело, старая кошелка и прошлый век. Я их понимаю. С другой стороны, со времен моей первой молодости отношение к возрасту тоже сильно изменилось. Это раньше после тридцати женщина начинала портиться, к сорока выходила в тираж, а в пятьдесят боялась подойти к зеркалу. Сегодня, несмотря на всю борзость молодого поколения, женщина после тридцати только набирает силу, к сорока расцветает, а после пятидесяти делается неотразимой.

Бриджит Нильсен рожает на шестом десятке, Мадонна законсервировалась в ботулинах, а Холли Берри и Жанна Агузарова вообще решили, что стареть — это глупо и пошли в обход. Но весь оптимизм женских постов и форумов тоже идет несколько в обход очевидного факта: хотим мы того или нет, но все-таки мы все стареем.

Молодым девчонкам, понятное дело, на это наплевать, им до седых волос, как до Луны, вернее, они так думают и не понимают, что на самом-то деле, это «как до Луны» наступает очень быстро, но основной концентрат паники сосредоточен в рядах тех самых «стареющих женщин».

От страха здесь все сидят на ботоксе, как на героине. Если слить в одну лужу все препараты, которыми накачивает себя наше племя, получится второй Тихий океан.

Косметолог становится Человеком Номер Один вашей жизни. Вы знаете наизусть все его или ее телефоны и привычки и бормочите перед сном: «Боги, храните Нинель Сергеевну и всех ее ассистентов и поставщиков!». Вы свято верите в силу аппаратной косметологии, но на всякий случай начинаете наводить мосты и искать контакты своего первого пластического хирурга, задерживаетесь у зеркала и подбираете лицо руками, мечтая о том, как своим ловким скальпелем он срежет все эти брыли, грыжи и носогубные складки.

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Вам из половины блогов кричат, что все это вредно-вредно-вредно, вы важничаете в комментариях на тему «Будем стареть красиво!», но брыли все равно натягиваете, потому что не верите никому и знаете, что блоги строчат или молодые девчонки, у которых из проблем только облупившиеся ногти, или ваши ровесницы, которые давно все по-тихому натянули и теперь отрабатывают модный тренд, щеголяя в инстаграме гладкими лицами и задницами.

Тем временем все идет своим чередом: у вас падает зрение и теперь, чтобы посмотреть меню или счет в ресторане вам надо сначала переснять все на мобильный и увеличить буквы пальчиками или понадеяться на совесть официанта. У вас появляется все больше седых волос, и вам приходится решать, выщипывать ли их щипчиками и дальше или уже плюнуть на все и перекраситься в рыжий. Вы осваиваете молодящие фильтры в режиме редактора и приучаетесь не пугаться, включая в своем телефоне обратную камеру. Вы все чаще обращаете внимание на разговоры о климаксе и прикидываете, смотреть на молодых мальчиков — это еще нормально или вы уже старый кугуар?

Вас страшно бесит, когда вам начинают подсовывать статьи о прическах и развлечениях для женщин «за сорок», но вы все чаще поглядываете на свою косу и прикидываете, а может вам и правда будет к лицу стрижка «под мальчика»? С весом и привычками тоже происходит что-то странное. Раньше вы сжирали на ночь полкурицы, запивали ее бутылкой текилы и с сигаретой в зубах встречали рассвет, теперь при одной мысли о мучном, мясном или жирном у вас отрастают живот и попа, при виде алкоголя начинается звон в ушах, а от запаха никотина появляются новые морщины. Вы решаете ограничивать себя во всем, у вас исчезает грудь и худеет вообще все, кроме попы. Молодые мальчики раздражают своей глупостью, вы начинаете ценить одиночество, а от предложения прокатиться топлес в открытом люке лимузина шарахаетесь с таким ужасом, как будто вам предлагают испить чьей-то крови. Свою-то вы регулярно сдаете на все тесты, пасете уровень холестерина, а за гемоглобином вообще следите так, словно он вам чем-то обязан. Вы делаете эти и многие другие «разумные глупости», пока, возможно, в один прекрасный день вас не осеняет, что вы никому ничего не должны!

Вы не давали подписку обмануть время и обставить природу. Вам всего 45, 53, 64, 72 или сколько вам там. Вы живы, у вас есть планы на будущее и пусть опыт не разглаживает морщин, но и они, если уж на то пошло, не самое страшное зло на свете.

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Я знаю сильно немолодых женщин, которые прекратили или даже не начинали эту гонку за вечной молодостью, а предпочли жить своей жизнью, собирая не лайки в инстаграм, а восхищение окружающих. Они неподражаемым жестом отодвигают от себя на вытянутой руке мелкий шрифт и ни у кого язык не повернется назвать их старыми. Моя коллега на седьмом десятке ведет жизнь, активности которой позавидуют и студентки, ездит за рулем по городу и колесит по всему миру, а ее профессиональная квалификация выше всяких похвал. Одни скажут: «Повезло!», другие: «Молодец, сама все решила!».

И я знаю молодых девчонок, которые в 25 выглядят, как ухоженные старушки, и бог им в помощь. И если старость не отменить, то лучше называть ее зрелостью и перестать уже делать трагедию из климакса и сделать себе хорошие очки для чтения.

Как говорила моя 85-летняя грузинская бабка: «Главное — блеск в глазах, остальное приложится!».