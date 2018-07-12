Мужской взгляд: «Ее любовник есть на нашем семейном фото»

Хочу поделиться своей историей. Меня зовут Виктор. На втором курсе института я познакомился с замечательной девочкой. Это была любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что хочу быть только с ней до конца жизни.

Я очень робко и застенчиво начал ухаживать за ней, и в конце концов она согласилась пойти со мной на свидание. После этого все закрутилось в замечательном водовороте любви. Конечно, через пару лет временами над нами сгущались тучи, но я не ждал шторма. Мы были вместе. Я стал для нее первым мужчиной и первой любовью. Я был верен и предан ей.

Мы прожили счастливые, как мне казалось, 7 лет: 4 года встречались, 3 года жили в гражданском браке и 10 месяцев после свадьбы. Я делал для нее абсолютно все! Оплачивал кучу ее разнообразных курсов (психология, английский, рисование и тд). Я позволял ей гулять и ходить на вечеринке без меня — так сильно доверял. Сам убирал дома, поддерживал ее всегда и во всем, исполнял все ее "хотелки", заваливал подарками, возил в отпуск заграницу. Я даже подарил ей метеорит, предложение сделал на Эйфелевой башне. Мы сыграли две свадьбы, так как она из другого города. А за неделю до свадьбы я узнал, что она беременна.

К сожалению, тогда случился выкидыш. Чтобы она не думала об этом, я оплатил ей поездку на Кипр с коллегами по работе. Затем, спустя какое то время, наши отношения начали рушиться. Ссоры стали происходить чаще и по пустякам, но я продолжал бороться за нас. И вот месяц назад, после очередной ссоры она мне сказала, что изменила с коллегой. И первый раз это случилось за полтора месяца до свадьбы. Кстати, он был на нашей свадьбе и они вдвоем имели совесть смотреть всем родственникам, друзьям и мне в глаза. Есть даже фото, на котором мы втроем. И ребенок был с большой вероятностью не от меня. Потому что мы 6 лет вместе и ничего не получалось, а с появлением любовника — сразу.

На Кипр они ездили тоже вместе. Я сам их подвозил до аэропорта. Они продолжали общаться все это время. И за неделю до признания она еще два раза изменила мне. Сейчас говорит, что это было ошибкой. Крик о помощи. Жалеет об этом и хочет вернуть наши отношения. Скажу честно: я безумно сильно ее люблю и хочу быть с ней, но не знаю, как. Смогу ли я пережить все это… Вся моя жизнь и мечты разрушены. Как мне быть дальше?