«Срочно продам себя, дорого!»

Недавно у меня в ленте всплыла реклама мастер-класса. Она настойчиво убеждала: «Путешествуй за счет мужчин!» К надписи прилагалось фото очень обнаженной девушки в купальнике на борту яхты. Организаторы обещали научить общаться с мужчинами так, чтобы они постоянно давали деньги и дарили дорогие подарки. Этот пост выглядел так странно — будто реклама корсета из китового уса или пудры из свинцовых белил. Мне в очередной раз стало очевидно, что над огромным количеством людей весь социальный прогресс проплывает, будто облако в далеком небе. Эти девушки не хотят и не будут пользоваться тем, что для них добыли за столетие радикальные и не очень феминистки. Их не интересует возможность нормально зарабатывать, строить карьеру в интересной профессии, видеть уважение в глазах мужчин. Их устраивает похоть, отношение к себе, как к вещи, и бег в безумной гонке «продай себя, пока еще молода».

Меня смутило, насколько эта реклама мастер-класса даже не попыталась быть завуалированной. Это нарочито множественное число — «мужчин» — вызывало в воображении вовсе не балетную книжечку со списком партнеров на вальс или мазурку, о нет. Да и предмет подобного «натурального обмена», увы, совершенно не заставлял сомневаться. Чем больше я об этом думала, тем более ясные подробности неотвратимо возникали в голове. И лучше бы речь шла о грязных фантазиях! Но нет, на самом деле я представляла, какое огромное количество молодых девушек отчаянно занимаются собственной внешностью, видя в ней лишь инвестицию. Искаженная система ценностей не даёт отвлекаться на мелочи вроде личностного роста и уважения к себе. Такой цели, как семья и дети, не стоит в принципе. А после 30 лет эти мотыльки оказываются выброшены на берег жизни — как просроченный товар. Не умеющие ни выживать, ни зарабатывать, ни выстраивать нормальные человеческие отношения. Насколько велик шанс, что такая девушка в зрелом возрасте вдруг встряхнется и пойдёт честно работать, учиться, жить скромно? Думаю, вы понимаете, вероятность ничтожна. А что она будет делать? Тоже нетрудно догадаться. Именно на социальную ступеньку «с пониженной ответственностью» ведут эти дорожки, которые так привлекательно выглядят для молодых девочек — там общение за ужин в дорогом ресторане, тут — ночь за шубу, позже — содержание богатым женатиком, который снимает квартиру и оплачивает учебу.

Конечно, это всегда было. Но почему сейчас такое внутреннее острое неприятие подобного стиля жизни и стремления к нему? И я уверена, не у одной меня. А дело вот в чём. Слишком уж восстановились центры удовольствия у нас, что ли. Мы больше не видим счастья в понтах, дорогих вещах, пафосном шампанском в ресторане. Нас радует свое и чужое творчество, простое веселье, доступное каждому, возможность быть искренней со своим мужчиной. И всё как-то выглядит понятно — если любимый подарил цветы, то хорошо, не подарил, а купил домой мяса — просто отлично. И если уж и ехать в путешествие, то честно подсчитав семейные финансы и радуясь компании друг друга даже в дешевом хостеле. Это действительно то, что делает счастливыми большинство современных девушек. И если их «впихнуть» в жизнь барышень-мотыльков, они ощутят себя в аду.

Давайте представим. Вот взять те же путешествия. Куда-то ехать с мужчиной, которому ты вполне очевидно должна. Он, скорее всего, не очень-то тебе и нравится. Но ты постоянно обязана: хорошо выглядеть, быть худой, нарядной, всегда улыбаться, быть готовой к сексу (да, с извращениями тоже), не иметь своего мнения, радостно воспринимать двусмысленные шуточки и унижения. Ну правда, какие тут Мальдивы? То, что кто-то в здравом уме по-прежнему на это соглашается, — вызывает глубокое недоумение. В наши дни даже под обсуждением на безобидный вопрос: «Кто должен платить за кофе на свидании?» — тут же массово выстроятся девушки, спокойно заявляющие, что всегда платят за себя, особенно в начале отношений. И если их и интересуют какие-то хитрости по поводу мужчин, то вовсе не в области вымогательства денег.

Однако я прекрасно знаю, что девушки-мотыльки, прочитав эту статью, могут заявить что-то вроде «зелен виноград». Разумеется, им хочется защитить себя и свою позицию. Как правило, оперируя тем, что вот они — очень красивы и потому достойны жить шикарной жизнью. А те, кто говорит, как я, — просто выглядят так себе и смертельно завидуют. Что ж, для прояснения ситуации достаточно лишь найти подобный опрос вроде «кто платит за кофе» — и посмотреть на лица тех, кто не хочет быть обязан незнакомому мужчине даже суммой в 200 рублей. К разочарованию «дорогих» барышень — выглядеть эти девушки будут зачастую в разы лучше, чем они. Хоть и не сделали внешность и ее продажу делом своей жизни.

«Я красива и должна жить по-королевски!» — заявляют «мотыльки» между тем. Даже не осознавая, сколько в этой формулировке тонкой иронии. Ведь именно монархия славилась браками по расчету, а в спальне девушкам советовали «закрыть глаза и думать об Англии». И вот эти современные принцессы, коронованные только собственным самомнением, ложатся, закрывают глаза и думают. Только вот не о стране, конечно. А о том, как этот мужчина купит ей колечко, сумочку и — как в анекдоте — «фапочку».