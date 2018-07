Как научиться говорить «нет»

Почему важно делать то, что хочется вам, а не то, что диктуют другие? И правда ли, что, если следовать своим желаниям и уметь отказывать, всем в результате будет лучше? Эти и другие мысли — в новом тексте журналиста Натальи Радуловой.

Отказывать людям не так-то легко — я это поняла, когда мама впервые сказала: «Наташа, собери свои игрушки». Но что делать, если ты уже взрослая, а до сих пор не рискуешь противиться чужой воле и всерьез поступаешься своими интересами? Почему ты не можешь произнести: «Нет, я не хочу», «Нет, мне это не подходит», «Нет, я не буду в этом участвовать» — и даже находишь веские объяснения своей безотказности?

«Я просто очень добрая»

«Кто, если не я» — девиз моей приятельницы Иры. Она считает себя великодушной, отзывчивой, всегда способной прийти на помощь, почти святой: если кто-то зовет идти с ним на одно поприще, она идет на два. Вот пригласили ее родственники на дачу. Ехать Ира не хотела: далеко, интернета нет и придется помогать в огороде. Но, благородно пересилив себя, отправилась туда в субботу: «Без меня они не справятся». А перед этим она пообещала новому кавалеру сходить с ним на свидание — тоже в субботу. В итоге Ира так растерялась, что просто отключила телефон. Только в воскресенье кавалер смог дозвониться, и она послушно рванула к нему, бросив возмущенных родственников, кричавших ей вслед: «А помидоры кто подвязывать будет? Ты ж сама согласилась! Мы на тебя рассчитывали!». Явилась в ресторан Ира прямо с электрички: с грязными волосами, в старых кроссовках, с обгорелым лицом и разодранными от комариных укусов руками. И с пакетом кабачков.

А еще Ира взяла для знакомых два кредита, на свое имя. Надо ли уточнять, что бизнес у этих ребят прогорел, а Ира пять лет перечисляла в банк значительную часть своей зарплаты? На работе эта милая девушка тоже безотказна, начальник заваливает ее документами, она вынуждена корпеть над бумагами в офисе до ночи, а сотрудники убеждены, что у нее роман с шефом. Даже в свой единственный за это лето полноценный выходной Ира согласилась посидеть с малышом соседки, потому что та гуляла в центре Москвы. «Разве ты не хочешь тоже посмотреть на футбольно-карнавальную Никольскую?» — удивилась я. Ира вздохнула: «Очень хочу. Но я просто слишком добрая… Давай с ребенком приеду?».

А ведь Ира боится. Вдруг родственники обидятся: «Смс на Восьмое марта теперь не жди». Вдруг кавалер бросит, а это последний мужчина в ее жизни, кому она хоть как-то понравилась? Вдруг приятели перестанут приглашать в свою компанию, начальник уволит, соседка не даст соли в трудный день? Страшно Ире быть отвергнутой, одинокой, ненужной, поэтому она старается угодить, помочь, но не успевает, устает, прячется, всех подводит — какая уж тут доброта!.. Вовремя сказанное «нет» улучшило бы ее отношения с людьми, но осознать Ире это некогда — слишком занята, выполняя свои обещания.

«Они должны сами понять»

Японцы не любят слово «нет» и крайне редко его произносят — такая уж национальная особенность. Даже на простой вопрос «Вам принести чай?» они будут улыбаться, бормотать нечто уклончивое: «Уже все в порядке», «Я бы с удовольствием, чуть позже», «Замечательная идея! Ммм… Надо подумать», но никогда не ответят отрицательно. Однако японцы, хоть и не высказываются прямо, за тысячелетия научились понимать намеки друг друга. Россияне не столь искусны, поэтому, пытаясь казаться такими же вежливыми, часто вынуждены давиться ненужным чаем.

«Он сам не мог догадаться, что я этого не хочу?» — жалуется в соцсетях девушка — парень притащил ей в подарок котенка. Причем до этого он связывался с ней по скайпу из дома своих родителей и показывал кошку Муську с котятами. Девушка так умилялась, что мама парня, до этого маячившая на заднем фоне, вдруг влезла в камеру: «Хочешь себе такого рыжика, Анечка?» Анечка промямлила: «Спасибо». И все. Вечером ей доставили хвостатого рыжика. Теперь она бьется в истерике, обвиняя в отсутствии экстрасенсорных способностей не только парня, но и его маму: «Неужели не понятно, что, если б мне было нужно, я бы сама попросила котенка?»

Нет, Анечка, не понятно. Россия — не Япония. У нас если не скажешь четко «Спасибо, нет» — все будут считать, что ты сказала «Спасибо, да». Ну или сделают вид, что так считают. Особенно, если Муська рожает три раза в год.

Хотя и у нас есть способы отказывать в японском стиле. Психологи советуют после чужой просьбы или предложения, которые ты точно не собираешься выполнять, попросить паузу: «Я подумаю об этом», «Отвечу позже», «Я посмотрю свое расписание», «Перезвоню» — за это время либо сам просящий сообразит, что ты не просто так увиливаешь, либо ты наберешься смелости для внятного отказа. В любом случае придется защищать свои интересы самостоятельно. А если как Анечка только ныть, сетовать на недогадливых людишек и цитировать Цветаеву: «Я жду того, кто первый поймет меня, как надо…», то можно остаться вообще одной. В окружении сорока кошек.

«Не хочу огорчать любимых»

В американском реалити-шоу «Say Yes to the Dress» показывают невест, которые вместе с мамам, сестрам, свекровям или подружкам приходят в салон выбирать свадебные платья. Обычно девушки, выйдя из примерочной, покрутившись у большого зеркала и поинтересовавшись у своей группы поддержки: «Ну как?», в итоге сами принимают решение. Но находятся невесты, которые покупают то, что нравится их близким, но не им самим. «Выбери это» — говорят такой барышне ее советчицы и облачают ее в какое-то кружевное безобразие, а она задыхается от отвращения, но сказать «Нет, это мне не подходит» не может. Казалось бы: это же ты выходишь замуж, это твой праздник, ты мечтала об этом с пяти лет, когда натягивала на голову колготки и воображала себя невестой — так надень сейчас то, что хочешь ты, а не твоя троюродная бабушка. «Но я боюсь расстроить тех, кого люблю», — плачет страдалица. И соглашается идти к алтарю в кружевах, которые ненавидит.

В одной из серий невеста тоже расплакалась: мама выбрала ей бальное платье, а она хотела фасон «Русалка». Бедолага даже из примерочной выходить в этом пышном наряде не рискнула: «Я выгляжу, как павлин!» и извела целую коробку салфеток: «Ы-ыыы… Я знаю, что мама всю жизнь мечтала видеть меня в этом! С самого первого дня моей жизни!» Близким людям действительно трудно отказывать — не хочется рушить их мечты. Но разве рушить свои мечты — лучше? «Мама, я хотела бы, чтобы ты была довольна и наши вкусы совпадали, — наконец заявила эта девушка своей матери. — Но я умру от стыда, если появлюсь в этом платье на свадьбе». Тогда мама тоже заплакала: «Я хочу для тебя бальное!.. Но я никогда не заставлю тебя покупать то, что тебе противно. Я желаю тебе счастья, и чтобы ты нашла платье своей мечты».

Близкие хотят для нас лучшего. Так почему бы нам сами не желать себе того же? Да, иногда преставления о лучшем не совпадают — и тогда надо отвечать, как та решительная невеста. Можно, конечно, принести себя в жертву, надеясь, что так осчастливишь всех вокруг. Но обычно эффект получается другой. Невеста, надевшая платье, в котором чувствует себя павлином, всем отравит торжество своей кислой физиономией. Дочь, не желающая разочаровывать родителей и поступившая на экономический, хотя хотела учиться на врача… жена, увеличившая грудь только потому, что этого хотел муж… любительница стейков, ставшая вегетарианкой из-за бойфренда — у них у всех кислые физиономии. Никакой радости. Так в чем смысл? В чем смысл их жертв, их услуг, их помощи, их глубокомысленного молчания и лицемерного согласия? Сказали бы сразу «Нет» — всем было бы лучше.