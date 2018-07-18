Наболело: «Во мне убили любовь в юности»

Моя младшая сестра вышла замуж раньше меня. Она мечтала о муже военном и вышла за курсанта военного училища. Сестра была красавицей, даже учителя не оставались к ней равнодушны.

Я же была серенькой мышкой. Поэтому по вечерам в основном сидела дома и читала книжки, если были сделаны уроки. Мама сильно переживала и обрадовалась, когда у меня появился парень. Он был студентом, я заканчивала 10-й класс.

В институт я поступить не сумела и отправилась в училище. Ему пришла повестка в армию. Перед уходом мой парень добился обещания, что я дождусь его из армии. После окончания училища я осталась там работать мастером производственного обучения, чтобы в дальнейшем поступить в институт на заочное.

Через полгода мой парень демобилизовался и позвал меня замуж. Мы с мамой поехали знакомиться с его родителями. Внезапно моя мать начала его при мне отговаривать от этой идеи. Мне стало так стыдно, что я выскочила из квартиры и расплакалась.

Но парень как-то уговорил своих родителей, и на следующее утро они приехали со сватами.

На душе у меня было тревожно. Маме я сказала что не хочу выходить за него замуж, хочу продолжить учебу. Но мама расплакалась и говорит: "Ну и кому ты теперь нужна будешь: не баба не девка, да и годы у тебя, сейчас на таких и не смотрят. Если ты сейчас замуж не выйдешь, то так и останешься в старых девах. И что я скажу людям?"

Шел 1971 год, тогда осуждение людей было страшней тюрьмы.

Я уволилась с работы и за неделю до свадьбы приехала к нему.

К полуночи, когда свадьба утихла, гости разъехались по домам. Но моя мама жила в 25 км от города, поэтому ее и мою тетю оставили ночевать в доме родителей мужа. Ночью мама услышала разговор из-за плохо прикрытой двери.

— Я не понимаю тебя сестра как ты позволила сыну жениться на немке, забыла как нашего отца по станице немцы прогнали в нижнем белье и расстреляли? Я бы еще понял была бы красавица, а то так смотреть не на что.

— Мы его не смогли отговорить.

Почти до рассвета родственники мужа говорили о войне и о немцах. Когда они уснули, мама с тетей незаметно покинули их дом. Мама поняла, что моя тревога была не напрасной, но мне об этом разговоре не рассказала.

А через два месяца мамы не стало. Своей болью она успела поделилась перед смертью с подругой. Она-то мне все и рассказала после маминых похорон.

Я мужа не стала пытать, но каждые выходные уезжала в отчий дом, чтобы помогать младшим братьям. Через несколько месяцев мой муж на развод, меня просто выпроводили из их дома.

Нас развели сразу, до этого я потеряла ребенка из-за смерти мамы, врачи сказали, что детей у меня больше не будет.

Прошло четыре года, мои братья выросли и обзавелись семьями. Бывший муж женился на другой, у них родился сын, а меня ничего уже не держало в городе. Но боль из-за предательства не утихала.

Мужчин, которые бы позарились на меня, также не было. И я укатила в Казахстан к тетке, которая жила в немецком селе. Там я вышла замуж за немца, который был младше меня. Родила ему троих детей, а через 17 лет второй муж погиб на работе.

Мне удалось уехать на родину моих предков, тут я вновь вышла замуж за местного немца, который помог мне поставить моих детей на ноги.

Вскоре я узнала, что мой первый муж запил и умер из-за гангрены. К сожалению, мне так и не удалось с ним встретиться даже случайно. А мне очень хотелось спросить, был ли он счастлив с другой женщиной?

Тогда, много лет назад, его слишком испугало, что вся забота о моих братьях ляжет на его плечи, что у меня никогда не будет детей. Ему было стыдно перед родственниками за то, что я не русская.

А я так и прожила всю жизнь без любви, ее он тогда навеки убил.