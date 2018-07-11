Стыдно, но хочется: стоит ли нанимать домработницу

Неуемное стремление современных женщин к созданию партнерских отношений по итогу привело к тому, что вопрос с мытьем полов да кашеварением повис в воздухе неразрешимой загадкой. Работают и счета оплачивают оба, а как в доме речь про пыль заходит, так сразу поступает предложение решить эту проблему… женскими руками.

Конечно, далеко не все бизнес-леди попадают под хозяйственную раздачу, но все-таки таких до сих пор большинство. То ли советское воспитание тому виной, то ли укоренившийся патриархальный менталитет, который молотком не выбить, но как только всплывают на повестке дня немытые полы и ковер в собачьей шерсти, так мужские руки умываются — дескать, женская прерогатива, решай, голубушка.

И вот странно, вроде бы женские обязанности есть, а как речь о мужских заходит, то тут уж вскрывается, что далеко не каждый мужчина обязан, например, уметь сантехнику чинить или полки в гардеробной собирать. И порой страшно даже не то, что не справится, а то, что сделает еще хуже: то перфоратором кафель проломит, то трубу еще больше прорвет.

Чужие руки помощи

Именно поэтому кого ни спроси, так оказывается, что шкаф собирали профи с доплатой, а в щитке ковырялся специально обученный делу электрик. Так почему же тогда домработница в большинстве современных семей вызывает такую негативную мужскую реакцию?

Первая категория мужчин кричит, что неизбежной расплатой за чистые полы станет воровство. Но ведь и эту проблему можно решить несколькими способами. Например, пользоваться услугами только официальных клининговых компаний или искать помощницу благодаря рекомендациям знакомых. Тогда непонятная дама Гертруда, которая «подешевше» за метр квадратный берет, не оставит в вашем доме лишь голые стены.

Но чего греха таить, не всегда мужчины виноваты в том, что женщина уже почти зубы на полку складывает, но тряпкой по полкам елозит и свежепрокрученные котлетки в духовку пихает, буквально на последнем дыхании.

Бывает, что стереотипное воспитание девочки, которая всегда обязана быть аккуратной и хозяйственной, будет постоянно преследовать и уже давным-давно взрослую карьеристку.

Потому как с детства нагружали обязанностями по дому: то картошку к супу почистить нужно, то полы в комнате помыть, в то время как к брату практически без претензий — с ноги игрушки под кровать запихнул, уже молодец! Такое гендерное разделение обязанностей жутко давит даже на взрослого адекватного человека, порой формируя его поведенческие реакции.

Проще говоря, в такой семье, когда даже муж не против оплатить услуги домработницы, женщине все равно стыдно, что она не справляется с обязанностями собственными силами. Дескать, работа работой, а убираться, будь добра, успевай.

Между тем работа, отнимающая силы, наличие пары-тройки карапузов вполне могут стать весомой причиной для желания иметь помощь, и ничего криминального в таком внутреннем позыве нет!

Чей кошелек платит

Совсем другое дело, когда дополнительных средств на услуги уборщицы в вашей семье просто нет. К примеру, муж семью не тянет, а женщина кроет своими кровными расходы на кефиры да кредиты — вот что тогда в подобной ситуации делать?

Выход только один — призывать к ответственности не тянущего товарища, в том смысле что подключать к процессу уборки. Если супруги одинаково трудятся и зарабатывают, то отмашки на «чисто женский процесс» быть просто не может — все по-честному! А уж если работать до одури, пропадая сутками за карьерным столом, — инициатива исключительно женская, в то время как бедняга и жену тянет, и большинство расходов на свои плечи возложил, то вспомнить о женовьей ответственности придется.

В этом случае будет абсолютно нормальным, если именно супруга с помощью своего кошелька станет решать бытовые вопросы или же искать иную работу, с меньшей загруженностью. Супруг-то почему страдать должен? Он свои обеспечительные обязанности по мужской части выполняет, а значит, имеет право на домашнюю дозу любви и заботы от любящей жены, а не на постоянно плохое настроение уставшей супруги, ее вечное отсутствие дома и полуфабрикаты вместо борща по маминому рецепту. В противном случае это все обычно плохо заканчивается.

Кстати, готовка, например, в американской практике считается обязательной прерогативой жены. То есть полы может намывать чужая женщина, а вот готовить вашему мужу — ни-ни. Американцы искренне верят, что через блюда передается энергия любви, и коли вы не в ресторане, а за домашним обеденным столом, то получается, что «ласкает» вашего мужа та самая абсолютно чужая женщина.

Верить в такую теорию или нет — дело каждого, но в Штатах действительно существует практика измен с гувернантками и приходящими «шеф-поварами», а потому нынче американки стараются хотя бы заботу о детях и готовку возложить на собственные плечи — при всей своей тяге к феминизму.