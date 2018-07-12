Личная история: «Я таскала своего парня на футбол как охрану»

Считается, что девушкам довольно тяжело жить с фанатами футбола. Он постоянно смотрит игры, а ей это неинтересно. А что, если все наоборот? История нашей героини Лины — подтверждение того, что и девочки могут болеть футболом, а их вторые половинки оставаться в стороне.

Мне было 16, когда я начала встречаться с Сашей. На тот момент он играл за молодежку донецкого «Шахтера», а все вокруг сходили с ума от очередного Чемпионата мира по футболу 2010 года. Пишу «очередного», потому что футбол меня до того года совершенно не трогал. Был и был. Я росла типичной девочкой, носила платья и любила танцевать. Однако что-то пошло не так.

Когда встречаешься с футболистом, очень сложно оставаться отстраненной по отношению к делу, которым занимается твой любимый человек. Мне хватило двух игр, одна из которых — знаменитая битва Англии и Германии, чтобы влюбиться в то, что происходит на поле. Да, это произошло не без участия Саши, который разложил мне все от и до по полочкам. Таким образом, футбол перестал быть для меня чем-то сложным.

Кстати, победила на том ЧМ сборная Испании, а Икер Касильяс стал моим любимым футболистом на долгие четыре года. В отличие от Саши, с которым мы разбежались спустя несколько месяцев. Но футбол остался со мной.

С тех пор мне категорически не везло на парней. Считается, что все мужчины в России помешаны на футболе или хотя бы интересуются им. Если честно, еще ни разу не получалось так, чтобы мой бойфренд хотя бы просто иногда смотрел футбол, не то чтобы в нем разбирался. Я же за последние восемь лет успела поработать помощником пресс-атташе одного из клубов российской футбольной Премьер-лиги, найти себе клуб по душе и даже «пробить» за ним несколько выездов, в том числе и за границу.

В принципе, это только кажется, что футбол довольно безобидное увлечение. Но когда ты в 20 лет внезапно решаешь поехать на матч в Бельгию, а обратно возвращаться приходится ночью или, несмотря на проливной дождь или морозы, отправляешься на стадион только потому, что играет твой любимый клуб, окружающим становится совершенно не до шуток.

Все из-за того, что в такие моменты тебя накрывает эйфория, а на остальных людей, даже близких, становится немного наплевать. Волнуются родители или же обижаются друзья — неважно! Главное — ты едешь на матч дорогой тебе команды.

Такая же расстановка приоритетов случалась и по отношению к парням. Я могла отменить свидание, потому что понимала, что могу на нем задержаться и не успеть посмотреть игру.

После победного матча порой отправлялась праздновать вместе с приятелями из фан-сектора, за что всегда выслушивала нотации и отбивалась от ревностных комментариев.

Все-таки большинство парней собственники, и им не понять, почему ты вдруг предпочитаешь компанию других мужчин встрече с любимым человеком. Последнее, кстати, доходило до крайности в одних моих прошлых отношениях.

Мы познакомились с Лешей на «почве танцев», но встречаться стали только спустя пять лет. Все это время он не знал, что я люблю футбол. Когда стали жить вместе, мое увлечение стало огромной проблемой и поводом для ссор.

Так как мы переехали из нашего города в Москву, круг моих знакомых, увлекающихся футболом, резко сузился, и я часто нуждалась в компании. Но Леша категорически отказывался даже просто пойти со мной в бар и посидеть рядом, пока я смотрю матч.

С посещением стадионов было еще сложнее. Я болею за питерский «Зенит» , поэтому в одиночку ходить на его игры в Москве стало проблематично. Я знала, что фанатская среда не самое спокойное место, за «не тот» флаг или шарф могло неслабо прилететь.

Я не раз видела стычки между болельщиками того же ЦСКА и «Зенита» совсем недалеко от стадиона прямо перед матчами. Про то, что творится во время игр с самым принципиальным соперником — «Спартаком» , я лучше умолчу.

Несколько раз я покупала билеты в сектор принимающей команды, расположенный как можно ближе к гостевому, оставляла всю атрибутику дома и старалась смотреть игру как можно тише.

Я ходила на матчи в основном одна или с подругой, которая также поддерживает «Зенит», поэтому мы старались слишком не высовываться, особенно когда московский клуб проигрывал.

Кто знает, что может ударить в голову болельщикам команды-соперника!

Однажды за нами все-таки увязалась группа ребят, одетых в атрибутику «Спартака». Они начали кричать нам вслед всякие грубые кричалки, пару раз подбегали, дабы напугать. Им было без разницы, что перед ними вообще-то две хрупкие девушки.

Испуганная, я вернулась домой и поставила Леше ультиматум: «Я могу сама оплачивать билеты на игры, но ты будешь ходить со мной хотя бы в качестве охраны». Он нехотя согласился.

Сейчас я понимаю, как это комично выглядело! До того как расстаться, мы сходили на матчи всего четыре раза. В один из них мне удалось достать билеты в гостевой фан-сектор.

Для справки: фанатские сектора — это самые громкие трибуны на стадионе, где болельщики поют песни, размахивают огромными флагами, кричат кричалки, развешивают баннеры, да и вообще всеми силами поддерживают свою любимую команду.

В общем, выглядело это все так: пока я прыгала, срывала голос и размахивала фанатским шарфиком, Леша сидел в наушниках и смотрел сериал на своем телефоне! Ребята вокруг смотрели на него косо.

Кто-то даже возмутился: мол, зачем тогда занимать место в фан-секторе, если игра совершенно не интересует?! Когда я сказала, что Леша со мной, меня сочувственно похлопали по плечу.

Остальные три матча мы смотрели с обычных секторов. Мне иногда казалось, что, если вдруг мне начнут предъявлять претензии, Леша отмахнется и скажет, что он не со мной, и позволит болельщикам другой команды меня оскорбить.

Он был слишком безучастен, а после игры постоянно ныл, что я украла два часа его времени, которые он мог бы потратить, например, на просмотр крутого фильма. На самом деле после таких ситуаций я прекрасно понимаю парней, которые хотят, чтобы их девушки разделяли их интерес к футболу.

Надеюсь, что мне когда-нибудь повезет встретить единомышленника. Хорошо, если мы будем поддерживать один клуб. Но даже если он будет болеть, например, за «Спартак», ничего страшного! Ведь футбол все-таки объединяет.