Как быстро прокачать свой мозг

Несмотря на то, что человеческий мозг всё ещё плохо понят учёными, а принципы его функционирования по-прежнему удивляют исследователей, мы кое-что о нём знаем. И вот несколько способов, которые помогут вам прокачать свой мозг.

1. Рисуйте. Если перед вами стоит серьёзная задача, то возьмитесь за карандаш. При рисовании активизируются оба полушария мозга, поэтому решение найдётся быстрее. Кстати, эффект будет заметнее, если вы будете использовать неактивную руку, то есть правшам стоит рисовать левой рукой.

2. Качели — отличный способ активировать мозг. Малыши, раскачиваясь на качелях, таким образом тренируют отделы мозга, отвечающие за мелкую моторику и речь, и вестибулярный аппарат, отвечающий за ориентацию в пространстве. Кстати, натренированный вестибулярный аппарат избавляет от морской болезни и неприятных ощущений при похмелье.

3. Лучший вид спорта для мозга — не шахматы. Безусловно, эта игра позволяет тренировать мозг больше, чем другие развлечения. Но при комплексных физических упражнениях отделы мозга активизируются ещё сильнее, ведь благодаря выделяемым в процессе занятий спортом гормонам улучшается память и ускоряется запоминание новой информации.