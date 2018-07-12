Как рекламщики заставляют вас покупать

Первое платное рекламное объявление было опубликовано в июне 1836 года во французской газете La Presse. С того времени рекламодатели придумали множество уловок, позволяющих привлечь внимание к товарам, и эти уловки реально работают. Узнайте о них, чтобы не попадаться в сети, расставленные повсюду маркетологами.

1. Рекламщики должны создавать видимость, что товар не слишком дорог, именно поэтому они используют цены вида «4,99».

2. В рекламе всегда снимаются располагающие к себе люди. Мы составляем мнение о человеке менее, чем за секунду, поэтому участников съёмок подбирают, используя особый алгоритм.

3. В рекламе достаточно не говорить всей правды. Как вы думаете, реально промчаться на новой модели автомобиля по шоссе или городской улице, не загрязнив лобовое стекло или корпус? А ведь в рекламных роликах даже после экстремальных поездок авто выглядят так, будто только что сошли с конвейера.

4. Выпуск лимитированных серий — отличный способ стимулировать продажи. Потребители полагают, что, если товар выпускается в ограниченном количестве, значит, его нужно купить немедленно.

5. В огромных магазинах часто включают ностальгическую или праздничную музыку. Это повышает настроение покупателей и располагает их к покупкам. Похожий эффект оказывают запахи: аромат свежей выпечки, кофе, цветов или парфюма наверняка заставит человека заглянуть в магазин и сделать покупку.