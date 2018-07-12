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Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше
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Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше денег 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Западного Орегона (США) провели социологическое исследование на тему отношений между полами. Они выявили любопытную закономерность.
В эксперименте участвовали более 590 человек. Добровольцы изучали фотографии, на которых были изображены несколько мужчин, за которых представительницы прекрасного пола потенциально могли бы выйти замуж.
Оказалось, что мужчины, внешность которых дамы считают не очень привлекательной, должны были бы делать предложение с кольцом большего размера в отличие от красавчиков. Таким образом, как выяснили специалисты, женщины требуют некую компенсацию за внешность, сообщает Daily Mail.
Также оказалось, что наиболее уверенные с своей неотразимости девушки ожидали от представителей сильного пола более дорогих подарков и более ярких поступков, чем серые мышки.
Примечательно, что чем дороже было кольцо и крупнее камень, тем меньшие требования по внешности женщины предъявляли к потенциальным партнерам.
Как известно, многие женщины, выходя замуж, предпочитают вить семейное гнездышко, не совмещая заботу о домашнем хозяйстве с работой. Но не у всех представительниц прекрасного пола есть такая возможность.
Ранее ученые из Канады выяснили, что женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другие представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часовая рабочая неделя для дам является безвредной.
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