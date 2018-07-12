На какой стороне кровати должна спать жена

Семейные отношения — всегда сложная психологическая работа двоих, самых значимых друг для друга людей. И речь идет не только о законных правах и условных договоренностях. Порой от того, на какой стороне кровати спит муж и жена, зависит их интимная жизнь и даже общее будущее.

Относительно эволюционной психологии

У агентов израильской секретной службы Моссад есть такой прием: всегда внимательно следить, с какой стороны от женщины садится и особенно ложится спать мужчина. На этом основании они делают вывод об истинных отношениях в данной паре.

Дело в том, что за долгие века эволюции у мужчин и женщин сформировались свои оборонительная и доверительная стороны тела. Агенты считают, что любой человек лишь определенным ухом «верит» услышанным словам и свою симпатию или наоборот, готовность к обороне, подсознательно демонстрирует тем, какой стороной тела поворачивается к оппоненту.

Если мужчина не левша, то его правая рука, сторона тела и ухо всегда, не осознанно, но готово держать оборону и ничему не верить. Поэтому если мужчина сам выбирает сторону постели и ложиться справа от женщины, то он, скорее всего, ей не доверяет, или по меньшей мере, относится с настороженностью.

У женщин — «боевая» сторона тела наоборот, левая. И если сторону кровати выбирает женщина и ложится слева от мужа, то агенты Моссад смело делают вывод, это — не любимый человек. Идеальная пара должна держаться друг к другу стороной доверия, то есть мужчина ложится в кровать, касаясь жены левой рукой, а она, соответственно, поворачивается к нему на правый бок.

Таким образом, супруги составляют, как бы единое целое; доверяя своему партнеру и удерживая «оборонительные позиции» по отношению к внешнему миру.

С точки зрения первобытных традиций

Английский научный журнал открытого доступа «Связь с природой», ссылаясь на Джима Хорна, бывшего руководителя исследовательского центра сна при Университете Лафборо, Великобритания, опубликовал свои выводы о том, с какой стороны кровати лучше всего спать супругам. Ученый исходил из глубинных национальных традиций и древних восточных практик. Почти у всех европейских народов укрепилось понимание, что, женщина обычно идет или лежит в постели возле правой руки мужа, и держит его ладонь своей левой.

Между тем, в глубокой древности, например, во времена первобытно-общинного строя, в пещере справа от мужчины всегда находились молодые соперники. У женщины слева — располагались люльки с ее детьми. Ученый считает, что пренебрежение этой кажущейся мелочью в традиционном европейском обществе уже породило много проблем. Семья — это одно энергетическое целое, а полярность в нем давно перепутана.

В итоге современный мужчина постоянно воспринимает свою женщину, как соперницу в делах и просто в решении бытовых проблем. А женщина, которая в древности левой рукой качала колыбель с ребенком, все чаще подсознательно относится к мужчине, находящемуся от нее слева, как к ребенку, не способному ничего решить и сделать без советов своей матери. В конечном итоге это негативно влияет на институт брака, увеличивая количество разводов по всему миру.

Исходя из средневековых суеверий

Совсем недавно производитель элитной спальной мебели в Великобритании решил выяснить различные привычки относительно сна у своей потенциально целевой аудитории.

Для усовершенствования продукции было проведено устное тестирование нескольких сотен англичан среднего возраста.

Все они ответили на вопрос с какой стороны кровати им больше нравится спать.

Выяснилось, что независимо от того, находились ли эти люди в браке или нет, мужчина это или женщина, почти все респонденты высказались, что им больше нравится спать на левой стороне своей постели.

Добровольцы, отвечавшие на вопросы, обосновывали это тем, что им почему-то так крепче спится, а утром, в таких случаях, у них всегда хорошее настроение.

Заказчики исследования обратился за разъяснениями к психологам. Те предоставили производителю спальной мебели свои исследования на эту тему.

Оказывается, во времена Средневековья в Англии было распространено суеверие, которое гласило, что к тем, кто спит на правой стороне кровати часто приходят злые духи и наводят на человека гнев, от которого сложно избавиться.

На протяжении веков суеверие укоренилось в подсознании большинства жителей Британских островов настолько, что до сих пор часто является разногласием между супругами, кто и на какой стороне постели будет спать.

На этом основании заказчик исследования стал продвигать в массы соответствующую рекламную идею — людям, находящимся в браке, следует спать раздельно, так будет лучше для их комфорта и психологического здоровья, ну и для производителя спальной мебели тоже, ведь тогда клиенты купят две кровати.