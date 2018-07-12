Парень надел бюстгальтер ради защиты девушек

В Ливерпуле 15-летний подросток по имени Реймонд Дейн встал на защиту своей одноклассницы. Его орудие борьбы за равные права — спортивный бюстгальтер.

В одной из английских школ произошла спорная ситуация — учитель выгнал с урока девушку, которая сидела в спортивном лифчике.

За нее и решил вступиться Реймонд. В день конфликта после школы он вернулся домой и стал спрашивать у знакомых и соседей, нет ли у них женского спортивного топа, который можно одолжить на пару дней.

Дейн нашел четыре таких бюстгальтера, так что поддержать начинание смогли еще трое друзей Реймонда. На следующий день они пришли в школу в таком виде. Их тут же попросили снять эту одежду и переодеться в свою обычную. На что они ответили, что выражают протест против объективизации женщин. По их мнению, учитель, выгнавший девушку, пытался заставить ее стыдиться собственного тела и показать, что ее вид в женском спортивном топике в данном случае неуместен.

Тем не менее, мальчики достаточно быстро сняли свой наряд. Все, кроме Реймонда (на фото — справа), который считает, что бунт нужно продолжать и дальше.

Тем не менее, директор школы выступил в защиту преподавательского состава. Он отметил, что никто не ущемляет ничьи права и уж точно не идет речи о какой-либо объективизации. Учителя всего лишь готовят ребят к жизни в социуме и к тому, что наряд всегда должен выглядеть подобающим ситуации образом.